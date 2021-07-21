疫苗覆蓋率近24%「怎麼衝這麼快？」　網揭1關鍵：台人世界出名的

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

總統蔡英文曾喊出月底疫苗覆蓋率會達到25%，而根據中央流行疫情指揮中心最新統計，截至20日為止，疫苗接種人口涵蓋率為23.5%。就有網友好奇，「台灣疫苗施打率怎麼衝那麼快？」貼文曝光後，也引發熱議，不少人都笑稱，「台灣人怕死啊」、「台灣人就真的貪生怕死」。

根據指揮中心資料指出，截至20日上午10點，COVID-19疫苗目前總共有552萬多人接種第一劑疫苗，15.4萬多人接種第二劑疫苗，疫苗接種人口涵蓋率為23.5%、劑次人口比則達24.16%。此外，48歲以上民眾截至目前為止，已有121萬人完成疫苗登記，占梯次發出簡訊的72.29%。

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►AZ疫苗｜共施打287萬7587劑

第一劑：277萬1914劑

第二劑：10萬5673劑

►莫德納疫苗｜共施打279萬6966劑

第一劑：274萬8146劑

第二劑：4萬8820劑

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣疫苗施打率怎麼衝那麼快」為題發文，提到原本有很多人都覺得蔡英文喊出月底施打率25%是笑話，但是現在距離7月底還有10天的時間，結果第一劑的施打率已經快要達24%了，「台灣疫苗施打率怎麼衝那麼快？」是因為大家的公衛意識強？還是台人怕死？或是覺得自己打到疫苗可以炫耀呢？

▲網友反應。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「台灣人連衛生紙都在搶了」、「只要說是限量，馬上會搶光光」、「限量是殘酷的」、「飢餓行銷」、「防疫模範生叫假的？看好了世界」、「物以稀為貴，超前部署心理戰」、「殘劑都搶成那樣，你說呢」、「後面打高端啊，當然有機會就打」、「怕之後打到高端，還是先打國外的好了」。

其中，多數網友都認為關鍵在於台灣人的性格，「怕死很明顯，而且台灣喜歡一窩蜂」、「最怕死的國家啊」、「地方小，人民怕死就容易衝高」、「超怕死啊」、「貪生怕死愛面子」、「搶不到就怕死怕得要命」、「台灣人怕死」、「怕死+限量，真的是無敵大絕」、「怕死加上飢餓行銷」、「台灣人世界出名的怕死啊」。