拒穿「比基尼小褲」出賽！挪威女球隊這樣穿挨罰　服裝規定超暴露

▲挪威女子沙灘手球隊穿短褲比賽被罰。(圖/翻攝Twitter@amalieskram)

記者吳美依/綜合外電報導

挪威女子沙灘手球隊18日迎戰西班牙,爭奪歐洲盃銅牌,卻因沒有穿比基尼泳褲,而是選擇穿短褲出賽,被指為「服裝不宜」,處以全隊1500歐元(新台幣約5萬元)的罰款。儘管如此,挪威手球協會(NHF)與該隊教練安德森(Eskil Berg Andreassen)都力挺選手爭取服裝自由。

CNN等外媒報導,歐洲手球聯合會(EHF)於19日宣布,挪威女子隊的比賽服裝,不符合國際手球總會(IHF)在「沙灘手球比賽規則」中的制服規定,所以做此懲處。

根據國際手球總會規定,男性運動員必須穿著不過度寬鬆、膝上10公分的短褲,女性運動員必須穿著貼身、「向上剪裁至大腿上方」,且側邊寬度最大10公分的比基尼泳褲。

▲國際手球總會規定,女性運動員應穿比基尼泳褲比賽。(圖/翻攝Twitter@LadyThal1a)



教練安德森表示,挪威隊希望女性運動員能夠選擇自己想要穿什麼,並且已經為此抗爭好幾年,所以早就知道會被罰款。他指出,對於許多女性運動員來說,穿比基尼泳褲是一件困難的事,甚至可能因此卻步,「離開並且選擇另一種運動」。

安德森認為,運動員應該能夠穿著遮蓋身體大部分面積的服裝,體壇也應該「思考如何讓更多阿拉伯女孩參與這些類型的運動」,而且不只是沙灘手球,足球等其他運動也值得參考。

Today in misogyny in sports:



The Norwegian women's handball team wanted to protest the rule saying women *must* wear bikini bottoms in beach handball.



The organizers of #BeachEuro2021 say they will be disqualified if they do.



What they wear today vs. what they want to wear: pic.twitter.com/sPLiW39Zn3