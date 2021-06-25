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套上T恤再進迪士尼！　正妹穿比基尼被強迫換裝

▲▼迪士尼世界是許多人一生必去的夢想景點。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲迪士尼世界是許多人一生必去的夢想景點。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

作為許多人童年夢想的迪士尼，進園的衣服可不能隨便穿！一位女網友近日在TikTok上分享自己因為穿著太暴露，被迪士尼員工檔下來，並要求套上一件樂園提供的T恤才能進園遊玩。

據英國媒體《鏡報》（Mirror）報導，22歲的女子艾麗莎舒勒（Alyssa Schueller），日前與父母及妹妹一同前往位於美國佛州奧蘭多的迪士尼主題樂園艾波卡特（Epcot）遊玩，一家人早上先去動物王國園區，下午要進入未來世界園區時，艾麗莎舒勒突然被工作人員攔了下來，因為她的著裝太過暴露。隨後工作人員帶著她到附近的一間禮品店讓她挑選一件T恤並套上，這才同意他入園遊玩。

事後，艾麗莎舒勒將一連串事件記錄下來，並將影片上傳至TikTok與網友分享，只見影片中，她原本穿著一件黑色低胸比基尼式連衣褲，露出的上半身與腹部看上去十分火辣，影片後半部，她便套上了一件短袖黃色T恤，上面印有「沃爾特迪士尼世界」（Walt Disney World）的字樣。

而讓艾麗莎舒勒不解的是，早上在動物王國園區時並沒有被要求不能穿她本來的服裝，但到未來世界園區卻被要求換衣服，而後來再回到動物王國園區也仍然沒有被要求，顯然迪士尼樂園的規定並不一致。不過報導中提到，在迪士尼的官方網站上有明確寫出，「必須穿著合適的服裝、避免穿著暴露太多肌膚的衣服」。

影片上傳至今，已累計637萬的按讚數，網友們紛紛在下面留言「我沒看見你的穿著有任何問題」、「你得到一件免費的衣服，應該要感到自豪」。但也有網友認為，「可能是因為你在滿是小孩子的樂園裡面，到處都有小孩四處走動」，而艾麗莎舒勒則回嗆「我平胸誒」，引起熱烈討論。

@alyssaschueller

##disney ##epcot ##freeshirt ##disneyworld

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