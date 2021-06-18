沒奶不要穿！女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

▲雪碧實穿5套泳裝。（影／翻攝自YouTube／SS真雪碧無雙）

記者崔子柔／綜合報導

性感教主雪碧（方祺媛）為了給粉絲放福利，讓網友挑出最喜歡她穿的5套泳裝，她昨（17）日將一一試穿的影片上架，說明哪套「沒奶不要穿」、「下水會變透明」，更稱穿上它們讓她在海邊總是全場焦點。

雪碧公布網友票選的結果，第5名是白色的運動型比基尼，她提醒，這套下水會變透明，所以要穿的話必須提前將毛髮刮乾淨，第4名則是黑色連身泳裝，胸前的大V字讓身材顯露，還有一條有條線在乳溝中間的位置。

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▲▼雪碧從不吝於展現身材。（圖／翻攝自YouTube／SS真雪碧無雙）



第3名是一套黑色側身幾乎全裸的泳裝，一面是正常的連身造型，另一面則是僅用鍊條纏繞，第2名為綠色胸前拉鍊泳裝，雪碧提醒，這件「非常危險，沒有奶不要穿」。

▲▼雪碧試穿連身泳衣。（圖／翻攝自YouTube／SS真雪碧無雙）



被票選為第一名的泳裝為紅色連身泳裝，特別之處在於胸前是用扣子扣上，能讓「南北半球」一次展現，雪碧也說，她穿上這套去沙灘時，不小心就露點了，幸好一旁的朋友及時提醒。

▼紅色連身泳裝最受網友喜愛。（圖／翻攝自instagram／雪碧方祺媛）

