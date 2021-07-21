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她是伴遊妹！假千金暗示「可黑白來」　正妹散心險遭性侵

去年十二月，莊女邀受害人C女出遊，找來友人陳男開車接送，一行人晚間至汽車旅館唱歌時，C女遭灌醉險失身。（圖／本刊繪圖組）

▲去年十二月，莊女邀受害人C女出遊，找來友人陳男開車接送，一行人晚間至汽車旅館唱歌時，C女遭灌醉險失身。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

自稱是服務業第二代千金的41歲莊姓女子（莊女），去年向10多名親友佯稱自己擁有金融專長可以代操股票，詐得上千萬元，月前被依《證券投資信託及顧問法》起訴的同時，其中一名遭莊女誆騙投資損失3萬美金（約台幣84萬元）的胡小姐（胡女）卻爆出，莊女去年在與一名C姓女生好友（C女）至台中出遊時，莊女疑似設計一起仙人跳性侵疑雲，害得C女險些被性侵。

胡女轉述，去年12月8日，莊女以散心名義邀約Ｃ女搭高鐵前往台中，並稱抵達後會有一名好朋友陳姓男子（陳男）開車載她們四處遊玩。另一方面，莊女卻私下告訴陳男，Ｃ女是個伴遊小姐，只要花錢就可以上床。

當天，3人開心暢遊南投等地後，晚間返回台中途中，莊女邀約Ｃ女一起去採買睡衣等用品，並稱陳男已經訂好一間有KTV設備的摩鐵，提議一起喝酒歡唱。不疑有他的Ｃ女，遂跟著莊女和陳男前往台中市西屯區「雲河概念旅館」，期間Ｃ女不停被灌酒，醉意愈來愈濃，最後陳男非但沒有離開，甚至還大剌剌躺在Ｃ女與莊女的中間。

外貌姣好的C女不但遭莊女以協助投資為由詐騙40萬，還捲入一場疑似仙人跳戲碼，甚至險遭性侵。（圖／翻攝自C女臉書）

▲外貌姣好的C女不但遭莊女以協助投資為由詐騙40萬，還捲入一場疑似仙人跳戲碼，甚至險遭性侵。（圖／翻攝自C女臉書）

Ｃ女不勝酒力睡著後，陳男竟對她毛手毛腳，Ｃ女驚醒出聲拒絕，對方才知難而退。豈料過了不久，Ｃ女發覺陳男和莊女開始上演「啪啪運動」，她只好尷尬地裝睡；誇張的是，2人完事後，陳男利用莊女在浴室清潔的空檔，再度進攻Ｃ女，在Ｃ女強硬制止下，陳男才不敢跨越雷池。

翌日上午，Ｃ女將陳男對她伸狼爪一事告知莊女，並好心提醒莊女如果要跟陳男交往，真的要看清對方的為人，不料莊女竟表示「他（陳男）也有摸我，想上我沒成功。」

由於莊女的臉書與IG都已經關閉，記者根據胡小姐提供她與莊女的聯絡電話致電詢問應，但撥打多次皆無人接聽。

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