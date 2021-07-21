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踢爆假面名媛！「服飾千金」遭控蹭上流　仙人跳被拆穿

莊女時常出入上流派對，並與明星名人合照，再利用這些照片營造她是「上流名媛」的形象。（圖／翻攝自莊女IG）

▲莊女時常出入上流派對，並與明星名人合照，再利用這些照片營造她是「上流名媛」的形象。（圖／翻攝自莊女IG）

圖、文／CTWANT

自稱是義大利服飾代理商千金的莊姓女子，長期以名媛形象遊走於上流社會，卻向多名親友佯稱自己擁有金融專長可以代操股票，詐得上千萬元，月前被依《證券投資信託及顧問法》起訴之際，意外扯出她疑似還設計一宗仙人跳，陷害朋友C女和陳男，甚至利用人氣立委蔣萬安的名號向男方施壓！

家住台北市天母的40歲胡小姐，和莊女認識10多年，她拿出數張莊女和高球女將曾雅妮、藝人小S等名人的合照表示，其實許多上流社會時尚派對根本沒有邀請莊女，但莊女就是有辦法掌握消息「不請自來」，再利用自己和名人的合照哄抬身價，「媒體關於她（莊女）的報導，都是她拜託認識的記者寫的，為的只是讓人搜尋用。」

面對詐騙對象提問，莊女強調自己是合法券商，可替人代操股票致富，要求匯款給她操盤。（圖／讀者提供）

▲面對詐騙對象提問，莊女強調自己是合法券商，可替人代操股票致富，要求匯款給她操盤。（圖／讀者提供）

胡小姐透露，莊女去年不斷遊說她拿出10萬美元（約新台幣280萬元），由莊女代操股票，雙方再看怎麼分潤，「我念及友情而投資3萬美金（約新台幣84萬元），最後卻無聲無息石沉大海，才知道原來是一場騙局，我知道受害人超過10個，受騙金額從幾10萬元到400多萬元，有些人還是她（莊女）爸媽的朋友，有人自認倒霉不追究，也有人提告。」

由於莊女的臉書與IG都已經關閉，記者根據胡小姐提供她與莊女的聯絡電話致電詢問應，但撥打多次皆無人接聽。

莊女經常以義式時尚名媛身分接受媒體採訪，但遭指控這一切都是她花錢買來的「個人業配」。（圖／讀者提供）

▲莊女經常以義式時尚名媛身分接受媒體採訪，但遭指控這一切都是她花錢買來的「個人業配」。（圖／讀者提供）

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