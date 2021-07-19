東奧選手被塞經濟艙　民進黨議員開第一槍「體育署長下台」

▲ 體育署長張少熙。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

東京奧運中華代表隊19日包機從松山機場出發，但世界球后戴資穎卻上飛機才發現是經濟艙，引起網友熱議。對此，民進黨籍台北市議員簡舒培19日在臉書怒批，體育署長不用下台嗎？

本屆奧運由於疫情影響，機票、住宿等事宜皆由體育署及中華奧會統一組團安排，統一包機坐經濟艙和梅花座方式前往東京。不過，戴資穎在IG動態寫下，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」消息一出，在國內立刻引發譁然與批評。

戴資穎的父親戴楠凱表示，事前都沒有通知選手搭經濟艙，上機時才知道，「資穎會暈車、暈機，這次卻沒有事先告知，應該要事先說，畢竟每個人體質及搭乘交通工具不一樣，被騙的感覺很不舒服，每位選手體質不一樣，我覺得應該要事先跟選手說明，這樣感覺很不好。」

對此，體育署競技組專門委員戴琬琳稍早受訪時則回應，此行因為人數比較多，在經過防疫協調官、防疫醫師和國訓中心以及各單項總教練開會之後，以防疫考量為前提，經過評估之後，選手和教練才都統一搭乘經濟艙，並以分開梅花座的形式搭機，去程以能夠安全出賽為主，因此都安排經濟艙，至於回程，由於東奧規定賽事結束後2天內要離開選手村，因此到時候回程無論時間或是航班，選手和教練都會全部搭商務艙。

但是，體育署的說法與回應，顯然無法平息砲火，民進黨台北市議員簡舒培就表示，令人憤怒的新聞，選手坐經濟艙，長官坐商務艙，體育署長不用下台嗎？改朝換代多久了，這些舊時代的官僚如果還不能換腦袋，就應該幫他們換位子。

民進黨副秘書長林鶴明晚間透過個人臉書也重砲批評「太丟臉了」，呼籲相關單位趕快道歉自請處分，過去總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對體育發展的重視，恐被這「有夠瞎的安排」抹煞。

總統蔡英文也緊急透過臉書發文表示，「我本來以為，我可以再一次幫選手們好好打氣，預祝大家旗開得勝。沒想到，為了落實防疫、讓選手們獲得更充分照顧的包機，在座位分配上，卻沒有妥善安排。選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊。」

蔡英文認為，這樣實在不夠細心和貼心，代表台灣拚戰的選手們感受不佳，她非常遺憾，因為曾承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則，對於因為防疫需求改變做法，卻沒事先充分說明的情況，「我必須要表達歉意」。

蔡英文強調，接下來，請代表團的行政和後勤團隊，盡最大努力安排選手、教練搭乘商務艙，若因為防疫因素無法安排，也請事先充分溝通說明，取得共識，選手們為了國家，背負著壓力和防疫要求參加奧運，多一分細心和貼心，「這是我們應該做的」。