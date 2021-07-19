LIVE／北市+1例！擬舉債80億自購第三劑疫苗　柯文哲最新回應

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布新增15例本土，以新北市11例為最高，其次為桃園市3例、台北市1例，另確診個案中新增1例死亡。台北市政府19日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增15例本土病例，其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為8例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於7月14日至7月17日。個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、台北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案為案13852，為80多歲男性，有慢性病，因有其他確診者接觸史，6月17日安排採檢，採檢時無症狀，檢驗結果為陽性，同日收治住院，6月18日確診，7月9日解除隔離，7月17日因其他原因死亡。

台北市政府19日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北市擬舉債自購疫苗、國中小學9月上課擬採線上線下混合班、World Gym台北站前店傳出有確診者足跡、台中家教男發病前遊遍雙北、高端疫苗通過EUA等問題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）