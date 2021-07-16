陸全國碳排放權交易開市　40億噸二氧化碳率先投入市場

▲大陸開放全國碳排放權交易。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國碳排放權交易今（16）日開市，2千餘間發電企業碳排放超40億噸二氧化碳成為首批納入市場交易的行業，其他機構和個人暫時不能參與交易，未來將陸續擴大至石化、化工、鋼鐵、有色、航空等高排放產業。

▲發電企業成為首批納入大陸全國碳排放交易產業。（圖／CFP）

據了解，碳排放權可看作是一種配額制度，代表著企業能夠分到的碳排放額度，假設某企業每年的碳排放限額為1萬噸，經過減少污染排放改造後，碳排放量變成8千噸，多餘的2千噸便可藉由市場交易出售，其它企業因擴產需求，原定的碳排放限額不夠用，便可透過市場購買，藉由交易機制，整個區域的碳排放總量就在可控範圍內。

大陸此前在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、深圳等地試行碳排放權交易，截至2021年6月，試點省市碳市場累計配額成交量4.8億噸二氧化碳當量，成交額約114億元人民幣（下同）。

隨著大陸全國碳排放權開放交易，首筆碳交易已撮合成功，價格為每噸52.78元，總共成交16萬噸，交易額為790萬元。

根據生態環境部估算，納入首批碳市場覆蓋的企業碳排放量超過40億噸二氧化碳，代表著大陸碳市場將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的市場，邁出支持全球氣候行動減排的重要一步。