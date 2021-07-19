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Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭

消費中心／綜合報導

夏天到了，吃點冰冰涼涼又清爽的涼筍超消暑！說到吃涼筍必備桂冠沙拉醬最對味，不僅用途多元，除了涼拌、淋醬之外，桂冠沙拉醬還可以拿來醃肉、炒、烤、代替很多調味，搭配各種食材創作出多元料理，堪稱一條桂冠沙拉醬在手，料理變化調味神隊友，也因此讓廚佛瑞德(Fred)忍不住要考考料理之王選手，發揮創意以桂冠沙拉醬創作料理。

▲▼Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭。（圖／翻攝自影片）

▲人氣主廚Fred出招，讓料理之王選手挑戰用百搭的桂冠沙拉醬創作夏季涼敷料理。（圖／翻攝自影片，下同）

▲▼Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭。（圖／翻攝自影片）

▲Fred分享用沙拉醬軟化肉質，料理方便又快速。

Fred分享，其實製作沙拉醬是非常費工費時的事，還好現在從冰箱一拿出桂冠沙拉醬就能取代油、醋、糖等調味，也能軟化肉質料理更快速，讓每日餐桌更多變化！家家戶戶常備的桂冠沙拉醬，也隨著飲食趨勢推陳出新，陸續推出多種口味可因應不同料理變化，淋沙拉、當佐醬都好用，也因此Fred出考題要料理之王選手晉逸、彥碩任選一款桂冠沙拉醬創作料理。

一款沙拉醬變化多種層次　「涼筍三重奏」媲美星級料理

▲▼Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭。（圖／翻攝自影片）

▲夏季呷涼筍可以善用桂冠輕沙拉醬作為基底，搭配不同調味料輕鬆做出豐富變化。

彥碩挑選了熱量比原味降低40%的桂冠輕沙拉醬，搭配綠竹筍、玉米筍及筊白筍3種不同筍類創作「涼筍三重奏」，以輕沙拉醬的百搭特性為基底混搭不同調味料，極短時間內完成多樣化的料理與風味醬料，創作出令人驚豔媲美星級餐廳的料理。

「涼筍三重奏」第一重先將煮過後冷卻的綠竹筍，充分混合桂冠輕沙拉醬、味噌、柴魚醬油為佐料拌入，接著稍微炙燒表面，再削上烏魚子和海苔粉即完成；第二重則將蒸過冷卻後的筊白筍，佐以桂冠輕沙拉醬、花生醬、檸檬汁、檸檬皮調和，最後再撒上烤過的培根碎、芝麻、細香蔥；第三重則是將烤過的玉米筍，用桂冠輕沙拉醬以優格、蜂蜜、鹽調和後，擠在玉米筍上即完成。

▲▼Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭。（圖／翻攝自影片）

▲超吸睛的擺盤用「土壤」，也能用桂冠輕沙拉醬作基底調製。

想不到桂冠沙拉醬不只用來做料理很美味，在製作擺盤素材也能神助攻，這次PK賽當中彥碩竟用餅乾、桂冠輕沙拉醬、黑糖、奶油、鹽及杏仁碎一起打出超吸睛的咖啡色土壤作為擺盤用，令Fred躍躍欲試大呼「想吃土」！

妙用桂冠蜂蜜芥末沙拉醬軟化油脂　「蜂蜜芥末爐烤豬排」香氣與霸氣十足

▲▼Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭。（圖／翻攝自影片）

▲桂冠蜂蜜芥末沙拉醬的酸甜可以在烘烤的過程中軟化油脂且減少油膩感。

而晉逸則挑選了桂冠蜂蜜芥末沙拉醬，打算做出一道容易上手且色香味俱全的「蜂蜜芥末爐烤豬排」。製作方法相當簡單，將豬梅花以鹽調味，先用平底鍋中火乾煎，翻面後刷上桂冠蜂蜜芥末沙拉醬，撒上黑胡椒碎粒；再將處理好的小蕃茄、青花菜、小洋芋、洋蔥擺盤佐食，擺上煎過的豬梅花，將烤箱預熱220度，鍋子淋上白酒送入烤箱烤20分鐘即完成。

▲▼Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭。（圖／翻攝自影片）

▲在煎豬排的過程擠上桂冠蜂蜜芥末沙拉醬，不但能巧妙作為黑胡椒的黏著劑還能柔化其辣味，提升口感與風味層次。

晉逸說明：「梅花豬本身油脂偏厚，透過蜂蜜芥末沙拉醬的酸甜可以在烘烤的過程中達到軟化油脂與降低油膩感的作用，此外也可成為黑胡椒的黏著劑，還能在味覺上柔化黑胡椒的刺激，使整體菜餚的口感與風味更上一層！」美味絲毫不輸美式餐廳，聰明運用桂冠蜂蜜芥末沙拉醬搭配肉類烹調，在家也能輕鬆端出既好吃又簡單且儀式感十足的霸氣料理。

▲▼Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭。（圖／翻攝自影片）

▲家家戶戶必備的桂冠沙拉醬不斷推出多種風味醬料。

家家戶戶必備的桂冠沙拉醬，除了以經典口味征服大家的味蕾，也不斷推出多種不同風味醬料，滿足不同需求的消費者。除了這次「涼敷美食PK賽」選手所選用的輕沙拉、蜂蜜芥末沙拉醬美味神助攻，桂冠沙拉醬系列還有「凱薩沙拉醬」嚴選帕瑪森等多種起司，搭配鯷魚的鹹鮮與黑胡椒微辣香氣，風味層次豐富；吃輕食最搭的「柚香和風醬」及濃郁芝麻香氣的「焙煎胡麻醬」更特別設計為小包裝，一人份量剛剛好。

即使是料理新手，只要善用風味多樣的桂冠沙拉醬就能快速縮短「與餓的距離」，在家輕鬆做出令人食指大動的風格料理，有空不妨跟著料理之王選手一起動手試做，免出門就能在家做出美味又快速的「涼敷美食」，炎炎夏季讓身心一起降溫，享受舌尖上的幸福滋味。

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