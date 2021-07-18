　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烟花颱風直衝台灣？氣象粉專曝「70%誤差圈」：3關鍵導致不同結果

記者鄒鎮宇／綜合報導

今年第六號颱風烟花生成，中央氣象局表示，颱風路徑南修，侵台機率提高，最快可能於周三、四陸續發布海、陸警報。天氣風險公司18日指出，目前的預報路徑可能還有大幅調整的空間，注意3個關鍵會得到不同的路徑答案。

天氣風險公司在臉書發文，表示氣象局、各國的預報路徑將烟花颱風的路徑指向台灣，讓大家都嚇了一跳，但氣象局路徑預報有標示「70%誤差圈」，代表預報路徑有大幅度的調整空間。

▲▼烟花颱風直衝台灣？氣象粉專曝「70%誤差圈」：3關鍵導致不同結果。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象粉專認為烟花颱風變數太多，現在還無法判斷路徑。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

天氣風險公司指出，烟花颱風和目前位於南海的99W熱帶低壓，都在一個大型的「季風低壓帶」中，彼此互相分享西南季風源源不絕的水氣，也可能牽引彼此。在烟花颱風的這局中，太平洋高壓不是主要的玩家，因此得注意3個關鍵。

1. 99W熱帶低壓能否發展？如果發展得起來，兩個系統相互牽引的作用會明顯。
2. 烟花颱風和99W能靠的多近？
3. 最後一個，也是最重要的，整個超大季風低壓，氣象模式能否準確掌握？準確掌握大的系統，才能對中型的颱風系統預報準確。

天氣風險公司表示，3個關鍵點都會影響各家的數值模式，因此目前不需要下「颱風會不會來」的判斷。颱風往北、或接近台灣的關鍵點，是在週二來到琉球東方海面時，上面3個問題是否更為明朗，「這會導致完全不一樣的路徑。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
烟花颱風直衝台灣？　氣象粉專曝「3關鍵」有不同結果
正妹網紅爆「拍片摔死」　骨灰被禁止入家門！11萬粉絲錯愕
吳亦凡GG了！官媒「怒切割」　代言品牌急宣布：終止一切合作
快訊／台中家教男慘了！隱匿足跡「市府重罰30萬元」
疫苗效應爆「普拿疼」搶購潮　藥師曝「前後服用」差別
綿羊們開飯！大師空拍「1700隻病毒式狂奔」進餐廳　成果驚呆
「時空穿越者」滯留2027年爆紅　老高說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員被奧客逼「下跪道歉」！回報還遭停權14天…平台回應了

楊志良「混打聯亞、AZ疫苗」！醫傻眼狂轟：把人體試驗當兒戲

烟花颱風直衝台灣？氣象粉專曝「70%誤差圈」：3關鍵導致不同結果

花蓮「非地鳴巨響」氣象專家也傻！9年6次詭異紀錄　僅1次國軍承認

快訊／花蓮晚間7：25「極淺層地震」！　規模4.2最大震度4級

致死率偏高！指揮中心放寬「單株抗體」限制　滿12歲高風險者可用

太魯閣案調查曝！台鐵早把「邊坡未設護欄」列缺失　卻只加1立柱

疫期結婚禁宴客！公職哥現賺120萬　竹科爸嘆：「回收」少百萬

長輩都說芒果很毒？　營養師解答「孕婦＆過敏兒不能吃」都市傳說

國防院監看PTT八卦版！抓3.5萬篇文「煽動情緒」疫苗政治化

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

外送員被奧客逼「下跪道歉」！回報還遭停權14天…平台回應了

楊志良「混打聯亞、AZ疫苗」！醫傻眼狂轟：把人體試驗當兒戲

烟花颱風直衝台灣？氣象粉專曝「70%誤差圈」：3關鍵導致不同結果

花蓮「非地鳴巨響」氣象專家也傻！9年6次詭異紀錄　僅1次國軍承認

快訊／花蓮晚間7：25「極淺層地震」！　規模4.2最大震度4級

致死率偏高！指揮中心放寬「單株抗體」限制　滿12歲高風險者可用

太魯閣案調查曝！台鐵早把「邊坡未設護欄」列缺失　卻只加1立柱

疫期結婚禁宴客！公職哥現賺120萬　竹科爸嘆：「回收」少百萬

長輩都說芒果很毒？　營養師解答「孕婦＆過敏兒不能吃」都市傳說

國防院監看PTT八卦版！抓3.5萬篇文「煽動情緒」疫苗政治化

外送員被奧客逼「下跪道歉」！回報還遭停權14天…平台回應了

楊志良「混打聯亞、AZ疫苗」！醫傻眼狂轟：把人體試驗當兒戲

陳晨威找回比賽節奏　掌握球路盜壘加勝打

忽有龐然大物！小翠鳥站排水口休息　驚見後方鴿子「嚇到模糊」

烟花颱風直衝台灣？氣象粉專曝「70%誤差圈」：3關鍵導致不同結果

樂天3連勝緊追統一　曾總：衝擊上半季冠軍

花蓮「非地鳴巨響」氣象專家也傻！9年6次詭異紀錄　僅1次國軍承認

在家防疫加速存錢！澳洲房價將「飆漲16％」　超越正常市場漲幅

台南麻豆民宅廚房起火！消防車鳴笛衝救災　半路紅燈突擦撞

快訊／台中家教男慘了！疫調隱匿不實　市府重罰30萬

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

打疫苗別喝咖啡或茶？醫：不影響

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

40歲仍是超商員工　薪資贏一堆人

快訊／今增15例本土！4人死亡

直擊／威剛百名員工包機到關島打疫苗今起飛

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

北部男混打「AZ+輝瑞+莫德納」醫傻眼！

烟花穿越台灣機率大！李富城示警

即／男人幫台中家教男　發病前爽玩台北這3區

莫德納比AZ毒？釣出網全推這疫苗：全球最佳

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

台中醫療院所停打莫德納　只2類人可打

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

打疫苗別喝咖啡或茶？醫：不影響

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

65歲陳美鳳打疫苗　網：阿嬤辛苦了

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面