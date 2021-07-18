烟花颱風直衝台灣？氣象粉專曝「70%誤差圈」：3關鍵導致不同結果

記者鄒鎮宇／綜合報導

今年第六號颱風烟花生成，中央氣象局表示，颱風路徑南修，侵台機率提高，最快可能於周三、四陸續發布海、陸警報。天氣風險公司18日指出，目前的預報路徑可能還有大幅調整的空間，注意3個關鍵會得到不同的路徑答案。

天氣風險公司在臉書發文，表示氣象局、各國的預報路徑將烟花颱風的路徑指向台灣，讓大家都嚇了一跳，但氣象局路徑預報有標示「70%誤差圈」，代表預報路徑有大幅度的調整空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象粉專認為烟花颱風變數太多，現在還無法判斷路徑。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）



天氣風險公司指出，烟花颱風和目前位於南海的99W熱帶低壓，都在一個大型的「季風低壓帶」中，彼此互相分享西南季風源源不絕的水氣，也可能牽引彼此。在烟花颱風的這局中，太平洋高壓不是主要的玩家，因此得注意3個關鍵。

1. 99W熱帶低壓能否發展？如果發展得起來，兩個系統相互牽引的作用會明顯。

2. 烟花颱風和99W能靠的多近？

3. 最後一個，也是最重要的，整個超大季風低壓，氣象模式能否準確掌握？準確掌握大的系統，才能對中型的颱風系統預報準確。

天氣風險公司表示，3個關鍵點都會影響各家的數值模式，因此目前不需要下「颱風會不會來」的判斷。颱風往北、或接近台灣的關鍵點，是在週二來到琉球東方海面時，上面3個問題是否更為明朗，「這會導致完全不一樣的路徑。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘