高嘉瑜示範DIY家用快篩　在家「仰頭插鼻孔」畫面曝光

▲高嘉瑜示範居家快篩。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



政治中心／綜合報導

日前指揮中心批准快篩用品上市，供民眾自行使用。對此，民進黨立委高嘉瑜表示，自己最近因為跑基層接觸很多人，所以會定期做快篩，她也在臉書貼出影片，示範家用快篩的使用方式。

高嘉瑜在臉書貼出影片表示，要按照說明書使用居家快篩試劑，洗手消毒後把快篩試劑外包裝撕開，將檢驗器材取出，測試之前，高嘉瑜表示，將棉花棒塞進鼻孔裡是快篩中最困難的步驟，先用衛生紙將鼻孔中的異物排除後，將頭向後傾斜70度，把棉花棒插到鼻孔旋轉5至15秒，並重複3至4次。

過程中，高嘉瑜數度對鏡頭表示「好可怕」，採樣完畢後，將棉花棒插入試管內旋轉3到5次，並將試管內的液體滴入3滴在試劑盤中，靜置15分鐘後篩檢結果就會出爐，整個篩檢過程只要15-20分鐘。

影片最後，高嘉瑜也秀出篩檢結果為陰性，試劑盤只有顯示出1條線，代表「可能沒有患有COVID-19」，高嘉瑜表示，自己最近勤跑基層分送口罩，為了保護自己和他人，所以會定期做快篩。

影片貼出後，許多網友紛紛留言指出「為了看挖鼻孔，我看到底了」、「恭喜安全測試成功」、，也有網友質疑棉花棒插入鼻咽不夠深會影響快篩判斷。

▼高嘉瑜示範居家快篩，仰頭戳鼻孔畫面曝光。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



▼網友回應高嘉瑜DIY快篩影片。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

