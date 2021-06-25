呱吉看好心肝調查報告！釣出高嘉瑜「崩潰臉」自損：有看到我嗎

▲呱吉貼文釣出高嘉瑜回應。（圖／（左）記者李毓康攝、（右）記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北中正區好心肝診所特權施打疫苗爆出爭議，北市政風處對此提出約百頁的完整報告書，不過要看報告有所限制，遭到議員質疑。北市議員邱威傑（呱吉）就在臉書發文，市府僅提供5頁「精簡版」給議員，詳細版只能去「小房間」看30分鐘，還不能拍照、抄筆記，「不給看是合理的嗎？」貼文則釣出高嘉瑜開自己玩笑「有看到我嗎？」讓眾人笑翻。

邱威傑24日下午在臉書發文「我想問個政治菜鳥問題。」提到政風處提出了好心肝診所疫苗施打問題的完整報告書，洋洋灑灑大概數百頁，包含訪談、會議記錄、與各種相關文件。但只有交付五頁的摘要給議員辦公室閱讀。但當他要求看全本時，卻遭到拒絕，「理由是全案已經進入司法程序，資料已經送交檢調單位。」

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邱議員就指出，聽起來雖然好像有點道理，報告影本仍可在限定的時間地點閱讀，但市府建議的時間是上午10時至中午12時，及下午2時至4時共計4小時，每位議員限看30分鐘，不准攝影、也不可以抄錄筆記，「我有預約了兩點半左右的時間去看，看了半小時後，儘管沒有其他議員在排隊，還是被請出了會議室。」

他也不禁困惑，「不給看是合理的嗎？既然不給看為什麼又可以看影本？都給看影本了，為什麼還要限定這限定那？」貼文一出馬上引發討論，有趣的是，先前陷入另一件疫苗爭議「禾馨」案的當事人，議員高嘉瑜現身留言，「有看到我嗎？」還附上一個捧臉崩潰的表情符號，大開自己的玩笑。

呱吉看到後就回應「哇靠有看到鬼啦！認真講，我是專心在看好心肝的部分！」高嘉瑜還用哭臉抗議「不關心我！」除了高嘉瑜外，網紅四叉貓（劉宇）也來參一咖，PO出高嘉瑜上節目酸柯文哲「想說男人都不能相信」的截圖，高嘉瑜則笑回「還是有好男人的」，逗趣的互動讓網友笑翻。

而針對議員們和外界質疑，政風處長沈鳳樑就說明，因案件由檢調偵辦中，調查報告屬密件，不適合完整揭露。他也強調，依據市府與議會過往針對密件公文的慣例，就是將一份完整的調查報告放在議長室，由議會自行決議讓議員閱讀的方式，這次不能抄錄、攝影及限時30分鐘皆為議會訂下的規矩，並非是政風處給出的限制。