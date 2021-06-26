殘劑預約開放電話被打爆　高嘉瑜：疫苗地圖APP快上線

▲高嘉瑜呼籲疫苗地圖APP盡快上線。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

為讓疫苗有效運用，中央流行疫情指揮中心25日開放18歲以上民眾預約施打殘劑，民眾可依各縣市規定預約接種。不料，消息一出民進黨立委高嘉瑜的服務電話被打爆，收到許多民眾詢問要如何預約施打，因此她再次呼籲中央盡快讓「疫苗地圖」APP上線，讓殘劑施打公開透明，保障民眾也保障診所！

指揮中心宣布，開放讓18歲以上民眾接種剩餘疫苗，未來各院所依然以有優先施打類別的民眾優先，但只要是成年民眾都可以先到各院所網站預約；當優先類別的民眾都已接種，每院所的最後一瓶疫苗開放所有成年人施打。

殘劑接種方式一公布，高嘉瑜表示，大家都在問台北市哪間診所可以預約殘劑？怎麼預約？台北市診所電話也被打爆。後續引發的問題，包括預約公平性、序號問題，怎麼知道自己何時可打到殘劑？甚至有民眾直接衝到診所要「排隊」打殘劑！

高嘉瑜認為，現在提前開放殘劑施打，疫苗地圖卻還是沒有上線，不僅讓診所需要負擔大量的預約電話，更可能讓民眾在接種站群聚排隊，不僅造成診所負擔，也導致更多糾紛跟爭議。尤其各縣市作法不一，更增加民眾為了打殘劑不惜跨縣市移動、各診所奔波的可能性！

高嘉瑜指出，自己在6月15日就對指揮中心公開呼籲，除了讓剩餘疫苗用公開預約的方式分配，還要設置「疫苗地圖」app，公開資訊、即時配對、公開透明。而她也再次呼籲指揮中心，盡速讓疫苗地圖app上線，讓殘劑施打公開透明，保障民眾也保障診所！