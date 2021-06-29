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打工族4／30沒上班領不到1萬紓困　高嘉瑜：不能只拿一天當標準

▲▼高嘉瑜時事堵訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蔡文鈴／台北報導

「部分工時受僱勞工生活補貼」28日開放申請紓困補助，只要今年4月30日以參加就業保險，且月投保薪資2萬3,100元（含）以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助，即可領到生活補貼1萬元。不過，民進黨立委高嘉瑜指出，若雇主僅在員工上班日才進行投保，這樣4月30日當天沒上班的勞工，就被排除申請資格。

高嘉瑜認為，保障打工族很重要，但申請資格也必須要改善。部分雇主為了壓低保費，會在員工有班的當日才投保、沒有班的時候就退保。這樣的勞工只要在4月30日當天沒有上班，就會被排除在這次紓困之外，只剩申請條件較嚴格的急難紓困可以申請。

高嘉瑜表示，同一間公司的員工有些能得到紓困、有些不能，居然是要靠運氣，實在非常不公平！因此呼籲勞動部應調整申請資格，不能只拿一天當標準，只要是4月份有投保滿一定日數的勞工，都應該要得到紓困，才能保障所有打工族的權益。

勞動部所推出的紓困4.0再精進部分，其中針對部分工時勞工（俗稱：打工族）所推出了生活補貼1萬元，截至勞動部截至28日下午5時的統計顯示，收件數達13萬3,924人，約佔原先預估的41萬人的1/3。

勞動部這次所推出的「部分工時受僱勞工生活補貼」只要是符合今(110)年 4 月 30 日已參加就業保險，且月投保薪資2萬3,100元（含）以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼即可領到生活補貼1萬元。

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高嘉瑜打工族紓困

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