台灣人不愛打AZ！他怒嗆「自私又勢利」　揭價格便宜全因1件事

▲AZ疫苗。（示意圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心昨（17日）公布最新疫苗登記結果，國內過去一週以來，重新選擇AZ疫苗者已經破百萬，不再唯一苦等莫德納。針對國人對AZ有疑慮一事，中研院士牟中原指出，「溫布頓網球賽日前全場為牛津／AZ疫苗研發者鼓掌致敬，他也引述數據表示，牛津大學有最高的技術以及最高的道德，疫苗效果非常好，台灣人不愛打AZ是一個自私又勢利的反應！」

中央研究院院士牟中原15日在臉書發文表示，台灣人不愛打AZ是一個自私又勢利的反應，以為便宜沒好貨，但便宜是牛津大學技轉的條件，該感激牛津。他解釋，牛津大學本來可以技轉美國藥廠默克（Merck），但最後就是怕Merck拿去賺錢而退出，後來才和本來不做疫苗的AZ談，條件就是要讓全世界的人都打得起。

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▲溫網球迷全場為AZ疫苗研發者莎拉吉伯特起立致敬。（圖／路透社）

牟中原指出，最近溫布頓網球賽全場（以及全國）起立向發明牛津／AZ疫苗的莎拉吉伯特（Sarah Gilbert）這位女教授致敬，當然牛津也不是完全不賺，「他們要等COVID-19流感化以後，就要收較高權利金，以便支持更多的研究」。

牟中原認為，牛津大學有最高水準的技術以及最高的道德，它疫苗的效果非常好，英國的數據顯示，輝瑞-BioNTech疫苗接種2劑後對防止住院的有效率為96%，牛津AZ疫苗接種2劑後對防止住院的有效率為92%。

牟中原最後感嘆，幾10年前當他決定成為一名科學家時，從未想過有一天會看到一位科學家受到全場全心全意地起立鼓掌持續幾分鐘，希望這能激勵其他年輕人也成為科學家。