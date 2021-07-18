直擊／今天飛了！「威剛科技」包機讓百名員工到關島打疫苗

▲威剛科技包機讓百名員工到關島打疫苗今起飛。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／桃園報導

台灣記憶體大廠「威剛科技」6月底傳出要包機讓員工飛關島打疫苗，記者今（18日）在桃園機場直擊，有近百名員工參加，大部分都是50歲以下青壯年族群，由於現在前往關島只要持有72小時內PCR陰性證明就能免隔離，甚至有人自備高爾夫球具，打算到關島打疫苗之餘還能打球，該班機已於今早9點09分順利起飛。

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▲▼清晨6點不到就有許多報名參加前往關島的員工陸續抵達桃機，旅行社業者也派人到現場協助。（圖／記者蔡玟君攝）

今天清晨不到6點，桃園機場第二航廈就有威剛員工陸續抵達報到櫃台，旅行社業者也加派人手到現場協助辦理手續，並為威剛科技員工設專屬QRcode，方便旅程若有碰到問題能盡快協助。

▲甚至有人自備高爾夫球具。（圖／記者蔡玟君攝）

記者於現場觀察，相較於首航航班，現場穿著防護衣的旅客僅約1至2成，大多以口罩、面罩居多，在排隊等待掛行李時，也許是即將前往擁有美麗海景的渡假勝地，許多人心情輕鬆，碰到認識的同事也會互相打招呼，甚至有人自備球具，打算趁著此次出國機會好好享受久違的打球樂趣。

6月底威剛科技計畫包機讓員工到關島，更發內部信向員工進行意願調查，並表示每位員工會補助10萬元，讓許多網友超羨慕，但對於此次成行，公司是否全部或部分補助，以及詳細人數，威剛接到ETtoday新聞雲詢問電話時，低調表示不回應。

▲威剛科技日前曾發內部信進行員工前往關島打疫苗的意願調查。（圖／網友提供）

▲業者推出的關島包機直飛機加酒行程市場反應熱烈。（圖／雄獅旅遊提供）

關島開放外國人前往打疫苗後，台灣市場反應熱烈，目前雄獅與鳳凰旅遊首波5天4夜機加酒短天數行程已全部賣完，更趁勢推出7天、22天長天數機加酒方案，雄獅旅遊日前表示，7/22出發的22天長住行程也已售完，更為此放大機型採A330-300執飛，另外7/27、8/2、8/8三個趟次的7天機+酒商品收訂也超過7成，業者更於8月推出新一波5天4夜機加酒行程日期。

而鳳凰旅遊推出的7天、22天機加酒行程同樣熱賣，業者更於8/12推出保證出發班次，同樣放大機型採A330-300執飛，該班次主打7天6夜機加酒方案，包括關島機場來回接送、6晚飯店住宿含早餐，同一天出發日航班另有23天機加酒方案可選擇，該方案安排旅客下榻關島日航飯店，同樣詢問度踴躍。