行政院官員帶頭群聚！頂級牡丹灣villa餐廳「喝酒吃鍋」　名單曝光

▲「牡丹灣villa」餐廳內被檢舉微解封群聚 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，有10名以上客人直接餐廳煮火鍋、飲酒；更有人踢爆其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，讓民眾直呼扯爆。

▼當天渡假村內餐廳「群聚吃火鍋」傳出陳政聞也在其中。（合成圖／民眾提供、翻攝陳政聞臉書）

屏東縣政府1999專線於14日接獲檢舉，指屏東縣頂級牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」微解封當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓超過10名以上客人自行煮麻辣火鍋跟喝酒情事，違反防疫規定，讓民眾很恐慌。

縣府接獲檢舉，派員稽查，以違反室內5人以上、室外10人以上聚會規定，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，對場地管理人先告發，依該規定，可處每人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；並要求該店提供住宿客人名冊，勾列比對，逐一開罰。

據悉，該組超過10位以上的客人，於13日微解封包下的最大團，逾10人訂了「牡丹灣villa」數間每晚訂價1萬8000到2萬7000元不等客房，預計行程為3天2夜。但他們疑似知道被檢舉，14日中午就緊急退房。

當天陳政聞與南部政商一同前往牡丹灣，因民眾投訴且遭媒體詢問，行政院高層便直接要求陳立即離開現場，且放話「如果名字見報，立刻下台」。唯該項說法，尚未取得行政院有關人員及陳政聞的回應。

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▼行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。（圖／翻攝陳政聞臉書）