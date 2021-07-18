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新華社首透露中印邊境衝突細節　營長帶頭衝「石頭雨、棍棒陣」

中印邊界。（圖／CFP）

▲《新華社》文章追憶解放軍營長陳紅軍。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中印邊境全年6月爆發嚴重死傷衝突，中方至今未確實透露傷亡人數。《新華社》17日發布文章，追憶在邊境陣亡的解放軍營長陳紅軍，並首度透露當時的細節。文章指出陳紅軍帶幹部在前衝鋒，在混戰中官兵互相救命，但最終陳紅軍陣亡，身上趴著一個「娃娃兵」的遺體，令許多官兵不捨。

新華社17日「衛國戍邊英雄陳紅軍」為標題，撰文紀念解放軍中獲得「七一勳章」之一的33歲營長陳紅軍，並指出其陣亡地點位在加勒萬河谷，雖然文中不提印度而指其為「有關外軍」，但可得知是去年6月中印在實際控制線（LAC）附近的死亡衝突。

報導指出當時邊防官兵對外國軍隊嚴重違反協議，蓄意挑釁之下終於忍無可忍才出手還擊，並「取得重大勝利」。文章寫道，33歲營長陳紅軍身高180公分的個子穿上單兵防護裝具英氣十足，戴著無框眼鏡，笑意盈盈鐘透著幾分儒雅。

上述外觀打扮便是陳紅軍上戰場時的樣子，官兵回憶衝突當時陳紅軍面對印軍率先衝鋒陷陣，只帶著2名盾牌手就迎著「石頭雨」、「棍棒陣」衝上前去，並且在轉移陣地時看到幾名戰士遭到印軍圍攻，「毫不猶豫地轉身，帶領官兵再次衝鋒，只留下一個高大的背影。」

文章表示中方增援隊伍趕赴現場後，「一舉將來犯者擊潰驅離，取得重大勝利」，但陳紅軍已經陣亡。文章指出當時是陳紅軍在最前面阻擋外軍，「營長救團長、戰士救營長、班長救戰士」，「生死相依，是以少聖多的關鍵所在。」

衝突結束清理戰場時，有解放軍官兵看見陳紅軍的遺體，「一名戰士緊緊趴在營長身上，保持著護住營長的姿勢， 這名戰士是陳祥榕—陳紅軍平時關愛最多的『娃娃兵』之一。」娃娃兵指年紀尚輕便從軍的士兵，10幾歲至20歲出頭。

印度去年稱中印衝突為解放軍先越界建立軍事崗哨引發，並指出被中方以「土製狼牙棒」夜襲，雙方爆發激烈流血衝突，印軍官兵傷亡20餘人，解放軍傷亡人數則在2倍左右，但中方公布的解放軍死傷人數僅個位數。

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