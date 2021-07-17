　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南南區灣裡夜市「微」開張　市府聯合稽查宣導防疫

▲台南市警六分局配合市府經發局市場處、南區區公所，前往灣裡夜市聯合稽查與勸導防疫措施，現場攤商有50攤營業，人流約100多人，未查獲違規情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局配合市府經發局市場處、南區區公所，前往灣裡夜市聯合稽查與勸導防疫措施，現場攤商有50攤營業，人流約100多人，未查獲違規情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三級警戒「微解封」，17日晚上6時許，台南市警六分局配合市府經發局市場處、、南區區公所，前往灣裡夜市聯合稽查與勸導防疫措施，現場攤商有50攤營業，人流約100多人，現場未查獲違反防疫規定情事。

▲台南市警六分局配合市府經發局市場處、南區區公所，前往灣裡夜市聯合稽查與勸導防疫措施，現場攤商有50攤營業，人流約100多人，未查獲違規情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南區灣裡地區因地處偏遠，與高雄市茄萣交界，離市區較遠，餐廳商店較少，購物不便，入夜後更顯冷清，萬年殿委員會為使讓地區民眾購買晚餐、宵夜方便，提供夜市場地，讓攤商於每周三、六在灣裡市場擺攤，方便灣裡地區民眾夜間的生活機能，成為灣裡的地方特色。

▲台南市警六分局配合市府經發局市場處、南區區公所，前往灣裡夜市聯合稽查與勸導防疫措施，現場攤商有50攤營業，人流約100多人，未查獲違規情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5月中旬發布三級警戒以來，不少攤商歇業已久，近2個月沒收入，生計大受影響，因此市場處接受灣裡地區民眾的申請，灣裡夜市微開張，申請營業的攤販有83攤，而17日現場攤商有50攤。市警六分局分局長陳錦文親自到場，宣導提醒民眾戴口罩、不要邊走邊吃、保持社交距離、禁內用，禁試吃等防疫作為，並稽查各項防疫措施是否到位，現場並未查獲防疫情事。

▲台南市警六分局配合市府經發局市場處、南區區公所，前往灣裡夜市聯合稽查與勸導防疫措施，現場攤商有50攤營業，人流約100多人，未查獲違規情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

六分局長陳錦文表示，夜市雖微開張，仍須遵守「三罩一套」防疫措施，「三罩一套」包括配戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，並視需要配戴手套及防水圍裙；而中央雖宣布防疫措施逐步鬆綁，惟防疫警戒等級尚未降級，疫情瞬息萬變，請民眾切勿大意，落實遵守防疫規定，如此方能「食」在安心，才有機會早日降級解封。

「Graietti 熱壓三明治 / 鬆餅機」
 

ET快訊
萬里飛行傘迫降意外1死！業者去年已遭勒令停業
40歲仍是超商員工！他疑惑「放棄了嗎」　內行人舉例：打爆一堆
雙颱同生？「準烟花」剎車走向詭譎　關鍵轉彎8縣市暴風侵襲率↑
2女騎車環島…她目擊閨蜜撞垃圾車慘死「台2線」　淚崩等待救援
快訊／主播林彥汝70歲婆婆確診59天逝世！
快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　命危送醫
台灣熱門貼圖排行榜出爐！18-24歲最愛用「這一款表情符號」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南南區灣裡夜市「微」開張　市府聯合稽查宣導防疫

新北鼓藝節Online上陣　鼓舞臺灣擊振人心一起「＋0」

炎夏冰冰涼涼最好吃　新北三芝甜脆「蜜雪梨」開賣

雲林斗六「人文夜市」直擊！微解封人潮多　攤商笑度週末

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護堅守北海岸共同抗疫

快訊／高雄女接種AZ後送醫！抽搐、呼吸急促　衛生局曝真實情況

嚴守市場及大賣場防疫措施　台南便利送訂購 1個半月業績破870萬

南投假日拚疫苗覆蓋率　造冊與預約民眾分流避免重演群聚

民怨領不到紓困！　前立委鄭寶清籲全民普發1萬

平衡各社區接種站量能　鄭文燦：青埔民眾可至大園高中施打疫苗

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

台南南區灣裡夜市「微」開張　市府聯合稽查宣導防疫

新北鼓藝節Online上陣　鼓舞臺灣擊振人心一起「＋0」

炎夏冰冰涼涼最好吃　新北三芝甜脆「蜜雪梨」開賣

雲林斗六「人文夜市」直擊！微解封人潮多　攤商笑度週末

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護堅守北海岸共同抗疫

快訊／高雄女接種AZ後送醫！抽搐、呼吸急促　衛生局曝真實情況

嚴守市場及大賣場防疫措施　台南便利送訂購 1個半月業績破870萬

南投假日拚疫苗覆蓋率　造冊與預約民眾分流避免重演群聚

民怨領不到紓困！　前立委鄭寶清籲全民普發1萬

平衡各社區接種站量能　鄭文燦：青埔民眾可至大園高中施打疫苗

洪雪珍／人生好難！做抉擇好難！因為你不知道有這「四定」

該存股，還是賺價差？　柴鼠兄弟「10%原則」讓你兼得魚與熊掌

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

地方熱門新聞

高雄女打AZ後抽搐呼吸急促送醫！

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

台中三越確診男　2處新足跡曝光

斗六人文夜市微解封　人潮多攤商笑了

高雄男打完疫苗猝死！衛生局回應了

AZ施打Day2　鄭文燦籲：18歲↑踴躍登記接種意願

５天銷售萬顆　彰化鳳梨仙子暖舉感動

迎戰微解封第一個周末　陽明山國家公園管制攻略曝

他臉上擺明「我好慌」　一查原來做了2件壞事

疫苗混打會更好？　鄭文燦：中央未同意

花蓮強化救人救災時效　試辦「緊急車輛告警」路口

南投造冊與1922預約　分流避免重演群聚

遭批疫苗覆蓋率吊車尾　花蓮縣府：非6都第一

不讓香菜皮蛋專美　台主廚推「雞佛披薩」

更多熱門

相關新聞

愛當沙發馬鈴薯　她不到30歲就椎間盤退化

愛當沙發馬鈴薯　她不到30歲就椎間盤退化

年僅29歲的林小姐，時常感覺肩頸痠痛、肌肉緊繃，閒暇之餘最喜歡安排按摩放鬆行程來「鬆」一下，但在今年新冠疫情爆發後，因無法安排按摩行程，肩頸痠痛症狀也比以往明顯，就算使用痠痛貼布，也無法舒緩不適，就醫檢查才發現，她已有椎間盤退化，追究原因，可能是長不良姿勢所致。

五家必收防疫外帶美食優惠

五家必收防疫外帶美食優惠

斗六人文夜市微解封　人潮多攤商笑了

斗六人文夜市微解封　人潮多攤商笑了

開放參拜第一天！台北行天宮人潮曝光

開放參拜第一天！台北行天宮人潮曝光

高雄女打AZ後抽搐呼吸急促送醫！

高雄女打AZ後抽搐呼吸急促送醫！

關鍵字：

台南南區灣裡夜市防疫

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

江啟臣：逾700人枉死　張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

27歲正妹日扛2000袋水泥！被挖「開千萬超跑」說謊身世

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

陸爆人感染「猴B病毒」亡　患者曾解剖猴子

台南2歲女童遭父開車撞倒命危

陳時中公布微解封「車內飲食規定」

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

39歲八點檔女星屬「第九類」排到AZ殘劑！

層出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

快訊／今本土增8例！三級警戒以來首見個位數

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面