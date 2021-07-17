台南南區灣裡夜市「微」開張　市府聯合稽查宣導防疫

▲台南市警六分局配合市府經發局市場處、南區區公所，前往灣裡夜市聯合稽查與勸導防疫措施，現場攤商有50攤營業，人流約100多人，未查獲違規情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三級警戒「微解封」，17日晚上6時許，台南市警六分局配合市府經發局市場處、、南區區公所，前往灣裡夜市聯合稽查與勸導防疫措施，現場攤商有50攤營業，人流約100多人，現場未查獲違反防疫規定情事。

南區灣裡地區因地處偏遠，與高雄市茄萣交界，離市區較遠，餐廳商店較少，購物不便，入夜後更顯冷清，萬年殿委員會為使讓地區民眾購買晚餐、宵夜方便，提供夜市場地，讓攤商於每周三、六在灣裡市場擺攤，方便灣裡地區民眾夜間的生活機能，成為灣裡的地方特色。

5月中旬發布三級警戒以來，不少攤商歇業已久，近2個月沒收入，生計大受影響，因此市場處接受灣裡地區民眾的申請，灣裡夜市微開張，申請營業的攤販有83攤，而17日現場攤商有50攤。市警六分局分局長陳錦文親自到場，宣導提醒民眾戴口罩、不要邊走邊吃、保持社交距離、禁內用，禁試吃等防疫作為，並稽查各項防疫措施是否到位，現場並未查獲防疫情事。

六分局長陳錦文表示，夜市雖微開張，仍須遵守「三罩一套」防疫措施，「三罩一套」包括配戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，並視需要配戴手套及防水圍裙；而中央雖宣布防疫措施逐步鬆綁，惟防疫警戒等級尚未降級，疫情瞬息萬變，請民眾切勿大意，落實遵守防疫規定，如此方能「食」在安心，才有機會早日降級解封。

「Graietti 熱壓三明治 / 鬆餅機」

