她倒出乳液竟成「精液」！男友驚：我也用過那罐…查出超噁真相

▲原PO想用乳液敷臉，殊不知內容物變成了「男性精華液」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子14日中午去男友家，想倒點乳液來敷臉，殊不知乳液水水的！女子感到詫異，而過去使用的這罐乳液是沒有味道的，但眼前的液體，她靠近一聞，確認這就是「嘉明的味道」，火大質問男友，但男友更是驚訝，因為他也用過那罐乳液，後來情侶檔一同追查「體液來源」，最後得知超噁真相。

花花（化名）表示，「我已經三個月沒有到男友家住，中午去的時候想稍微保養一下，沒想到乳液出狀況，有聞過的女生應該都知道，就是那種難以言喻的味道⋯還好我沒有抹到臉上而是倒在化妝棉。」

▲女子想敷臉，發現乳液變成了「精液」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

花花說，那罐乳液男友也有在用，「我問他是怎麼回事？才知道原來上禮拜男友在軍中時的好友，剛好到他家附近辦事情，所以來借住，我真的覺得我男友很智障，自己不在家敢讓人來住⋯我真的氣炸。」

男友（化名阿倫）又驚訝又生氣，打電話給朋友，要他從實招來不然要提告，男子馬上認錯說要賠償，花花稱乳液大概1千多快2千元，男子也趕緊轉5千元，表示自己怕事情曝光，希望多的錢當作精神賠償，阿倫也隨即將人封鎖。

花花還是很難過，詢問阿倫，「要不要告他？」但阿倫卻說，「他都賠妳錢了，就不要再把事情搞大了。」花花聽完氣炸，認為男友不顧慮她的感受，只想息事寧人，憤而分手，並去派出所報案提告。

▲花花的乳液瓶被人灌入精液。（圖／翻攝自Dcard）

變成前男友的阿倫表示，會分手不單單是因為這次事件，「之前我那個朋友來家裡，趁我不注意的時候拿我的手機，把花花的清涼照傳給他自己，所以花花很排斥我跟他還有聯絡，那一次花花沒有告他，我也答應她不會再讓對方來我家，結果我食言了，我以為對方應該不敢了。所以花花才會這麼敏感，我後來反省了自己，我確實沒有保護好她，我只想說，對不起…。」

花花回想，「噁男之前就曾經在我跟前男友的合照（我穿衣風格比較辣的那種）貼文下留言，『你有女友也太辣了吧』，不然就是說『你女友給我X一下』這種的⋯我男友都覺得對方只是男生之間在打嘴砲⋯會不會是早就有在意淫？我也不知道」。

花花把這起事件分享到論壇《Dcard》，網友看完紛紛留言，「這也真是豬隊友...不知道要保護妳」、「直接閹掉」、「完全想不透，射進去到底要幹嘛⋯？」、「我只想說WTF」、「太可怕了吧！要不要也檢查一下貼身衣服」。