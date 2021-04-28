獨／台中小六男童看A片手淫磨破皮內褲有血　校方一查結果曝光

▲台中小六男童看A片手淫磨破皮，而且內褲有血，卻辯稱是被同學恐嚇。（示意圖／CFP）

記者鄧木卿／台中報導

台中市海線某國小六年級男童的內褲被母親發現疑有血絲，在家長逼問之下，男童才透露是班上同學恐嚇他打手槍，父親隔天到校興師問罪，學校啟動校安通報後，男童又改口說是自己在家裡看iPad的色情影片「DIY」，怕被責罵才說謊，不料校方將詳情反應給男童父親後，男童父四處找民代施壓校方疏於管教和監督，校方大感無奈，連學務主任都承受不了壓力暴哭。

男童的母親某晚洗完全家衣服晾曬時，赫然發現兒子內褲疑似有血跡，驚慌的跑去跟先生說，男童父親相當震驚，細看之下，兒子生殖器還有磨破皮痕跡，男童這才吞吞吐吐的回說，中午午餐後，一名同班同學恐嚇他，暗示他在課堂上做手淫動作，所以內褲才留有精液。

隔天，男童父怒氣沖沖跑到學校興師問罪，校方連忙找來對方家長釐清，對方家長要求拿出證據，不要亂誣賴，而男童父堅稱，他兒子不可能說謊，雙方各說各話，毫無交集，場面一度失控，差點發生衝突，校方認為事關重大，趕緊向教育局、警方通報，家長也去醫院驗傷，揚言提告。

校方啟動性平調查小組後有了意外發現，男童坦承是在家裡偷拿阿嬤的iPad，偷偷上網看色情影片，一時性起「DIY」，因為擔心被責罵，才謊稱是班上同學恐嚇他，豈料，校方將男童陳述向家長說明時，家長一度立場動搖表示不用再調查了，但不久又反悔堅持調查到底，還推說是校方誤導他。

家長不滿校方疏於監督和管教，才會讓患有精神障礙的兒子做出這種行為，另名男童親戚更痛批，難道現在學校教育是A片教育嗎？家長還到處找民代陳情，向校方施壓。

校方無奈表示，學校性平調查小組基於事實，如實訪談班上老師和同學，師生都說沒有發生過，也看過類似事件，而將男童的陳述通報給家長，反而讓家長「見笑轉生氣」，承辦的學務主任承受不已壓力，當場淚灑辦公室，希望事件趕快落幕，讓學生順利畢業。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來