2劑混打「BNT到貨前」可拍板？陳時中：屆時可能有不同組合

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

混打疫苗在國內引起熱議，目前預防接種委員會專家尚在討論階段，不過，指揮中心專家小組召集人張上淳曾說明，AZ+BNT是多數專家認可的。外界認為，是否也意味著BNT抵台前，相較於莫德納可更早決定混打可能性。指揮官陳時中則說，到時莫德納等相關研究可能就會變多，且因尚有2、3個月的時間，也請大家放心，有好處、安全就會盡量朝這方面來做。

張上淳曾在疫情記者會中表示，先前會議經過溝通討論後，專家都認同A+B施打模式，一定比A+A更理想。

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媒體在今（17）日記者會上提問，是否意味著相較於莫德納，在BNT疫苗到貨前可更早底定混打的可能性，而這項決議也可能會影響民眾接種AZ意願。對此，陳時中直言「有想到這麼深？」，不過事情都進行、變化得很快。他認為，屆時莫德納相關的各類研究或許已經變多，且還有2、3個月的時間，也會各種不同的組合會出來，「請放心，我們會請專家注意」有好處、又安全，就會盡量朝這方面執行。

專家諮詢小組召集人張上淳曾在疫情記者會中提到，在先前AZ加上BNT混打研究報告出爐後，指揮中心疫苗諮詢小組就做過討論，討論過程為意見表述，但通常都是用共識決，而不是投票決議。先前會議經過溝通討論後，專家都認同A+B施打模式，一定比A+A更理想，但是否能直接延伸，變成A+M（莫德納），因為現在沒有實證資料，也無法直接推論。

張上淳提到，為了確認混打可行性，國內已著手進行A+A、A+M與M+M研究，預計3個月有結果。國外近日也有小規模A+M研究，受試者約80人，其中30多人注射A+A、50多人注射A+M，抗體檢驗結果前出爐，「的確看來後者效果比前者好」，疫苗諮詢小組近期也會召開會議，去看是否要進行A+M注射。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也補充，世衛沒有建議可以混打，也沒有說不可以，一切都尊重疫苗到貨情形與各國研究，希望有本土實證後，可以提供安全性、有效性數據，作為政策改變參考。