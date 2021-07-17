「等很久都沒問我」陳時中揭打第二劑AZ反應！舉手逾90度「有感覺」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在新冠疫苗開打首日接種第一劑AZ，時隔三個多月，到昨天才完成第二劑接種。今天記者會中被媒體問及感想，他先是開玩笑稱「我等很久你們都沒有問我」，接著提到昨晚體溫36.6沒有發燒，除了手舉超過90度還是有點感覺之外，沒有其他的狀況，施打狀況良好。

原本國內疫情平穩時，因為國際陸續傳出疫苗副作用等消息，讓民眾接種疫苗意願低，行政院長蘇貞昌與陳時中特別在新冠疫苗開打首日（3/22）到台大醫院打下全台第一針，希望有鼓勵示範效果。

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指揮中心建議AZ疫苗在接種滿10~12週打第二劑，不過在國內5月發生本土疫情之後，疫苗一度吃緊，直到日本捐贈124萬劑疫苗才有緩解，而之後民眾接種踴躍，陳時中幾次被問到何規劃第二劑接種，都是回應「再等等」、「這段時間有剩餘就會去打」。

一直到昨（16）日上午陳時中才完成第二劑疫苗，距離第一劑間隔遭過16週。陳時中笑說，第二劑感覺很輕微，可能和間隔時間久有關，到中午注射部位還是有點感覺，不知道晚上會不會燒。他回想第一劑晚上有輕微的燒，還虧了身旁張上淳教授當時燒得比較嚴重。

陳時中今日再被問到狀況，他說，昨晚接種打12鐘頭時特別量了一下體溫，是36.6度，第一劑的時候量到37.1度，這次沒有發燒；不過手如果舉超過90度會有點感覺，其他則都沒有，施打情況良好。