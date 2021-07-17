第三輪登記達834萬！堅持只打莫德納比例再降「首見低於50%」

▲接種新冠疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心延長第三輪收單至下週一，今（17）日公布最新登記結果，到下午1點為止，全國共有834萬人完成登記，下一輪仍然提供AZ疫苗，登記有超過421萬人表達願打AZ或者AZ、莫德納皆可；值得注意的是，原本只選擇莫德納的人占比今天首見未過半，降至49.46%，而且從昨天下午5點到今天下午1點之間，又有15萬人變心不再堅持只打莫德納。

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪意願登記原訂於7月15日下午5時進行第三輪結算，將延長至7月19日中午12時進行第三輪結算，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種；本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

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指揮中心統計，到16日下午5時為止，全國意願登記完成總人數834萬8,725人，當中單選擇AZ的29萬2,455人，佔總登記人數3.50%；同時登記AZ、莫德納人數392萬7,075人，佔總登記人數47.04%；至於登記莫德納人數412萬9,195人，佔總登記人數49.46%。

值得注意的是，7月11日下午2時之後重新選擇AZ的人數，從16日17:00的81萬2,312人，17日13:00增加為96萬0,533人；也就是說，不到一天時間內有15萬人不再獨鍾莫德納。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存。

陳時中表示，「原來登記時間往後延，當然我想會有大家在前面已經登記近來心理會有些不平衡，基本政策希望說能夠長幼有序不是說先登記的先打，所以有這樣情況我想這也是一個兩難，重要說若有疫苗近來大家可能會在第一時間可以打得到我們繼續努力。」

▲COVID-19疫苗涵蓋率。（圖／指揮中心提供）

【補充說明】

截至7/17 13:00

第三輪意願登記

全國意願登記完成總人數：8,348,725人。

登記AstraZeneca人數：292,455人，佔總登記人數3.50%。

登記Moderna人數：4,129,195人，佔總登記人數49.46%。

同時登記AstraZeneca/Moderna人數：3,927,075人，佔總登記人數47.04%。

於7/11 14:00後，重新選擇AstraZeneca人數：960,533人。（至7/16下午17:00人數為812,312人）。