▲驚！院內感染5大高風險群「醫師只排第五」，最易中鏢場所曝光。（圖／翻攝台北榮總Youtube，下同）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染以來，已有1.3萬人確診、700多人死亡。台北市立聯合醫院總副院長璩大成今（17）日出席台北榮總研討會分享防疫經驗，並分析全台院內感染事件，更提到5類高風險群，醫護人員雖上榜，但因原本就有做好防護措施，人數相較其他族群來得少。

璩大成縱整5月11日爆發社區感染以來院內感染事件，發現全台院內感染高達30件之多，合計290人，匡列人數4190人。確診者以台北市174人最多、新北市54人次之，桃園市、彰化縣也分別有41人與17人。

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若依照染疫人員類別區分，以病患104人最多，其他醫院員工也有83人，陪病家屬49人，反而是風險較高的醫師、護理師，因為原本就有做好防護，僅也分別有11人與43人染疫。

▲台北市立聯合醫院總副院長璩大成今（17）日出席台北榮總研討會分享防疫經驗。

璩大成提到，發生院內感染的醫院，以區域醫院最多，發生場域可分佈於病房、急診、血液透析室、護理師家、辦公室與清潔班。而指標個案分布則以醫護、照服員與病患分別佔比25%最高，醫院員工則有19%、清潔外包13%、陪病家屬12%，篩檢民眾則有6%。

院內感染類型分四種，像是家人接觸者、社區肺炎病人陰轉陽，另外，能自由進出病房的家人、看護、外傭，也可能從社區帶入病毒。新設的防疫採檢工作站，由於流程動線因地制宜，未能充分執行感管，也容易在脫除隔離衣時時造成污染。

最後，璩大成提到，院內感染確診者可能在潛伏期就到社區或他院活動，因此要把該院確診數乘上4~5倍，才是確切傳染人數。

▲璩大成整理社區感染爆發以來每日確診數。

新冠疫情爆發社區感染之初，重症照顧也一度受到關注。台北榮總胸腔部主任陳育民也在研討會中分享重症治療流程，確診者從發病到住到加護病房約9至10天，其中又以年長者，有糖尿病、心臟病等共病者為高風險群。

台灣第二波疫情爆發後，台北榮總共收治250名確診個案，其中182人收治在普通專責病房，68人則進道專責加護病房，因應重症確診數爆量，台北榮總也在短短20天內加開33張重症專責病床因應。

陳育民說，住到重症專責病房的病患中，有53人病況嚴重需要插管，其中有12％死亡、24.5%拔管成功，另有17.3%病人仍在使用呼吸器中。而從2020年4月至今，北榮共有5名病患使用葉克膜，經治療後成功移除率達8成。此外，就算3成個案重症個案都是外院轉入，北榮新冠病患住院期間死亡率仍為19.1%，相較於全球重症病人28.1％低上許多。

台北榮總胸腔部主任陳育民分享重症照顧經驗。

台灣近日疫情趨緩，今（17）日確診數更掉回個位數，但新冠疫情仍是長久戰役，加上Delta變異株在全球興起，醫院無不嚴陣以待。

陳育民提到，為了防堵疫情捲土重來，醫院可以提早制定計劃，針對4S：空間（Space）、工作人員（staff）、補給（supplies）與系統（system）做因應，也可以考慮對高風險患者增加疫苗接種次數，並針對新興傳染病規劃負壓病房，才能降低重症負擔。