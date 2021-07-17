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社會 社會焦點 保障人權

被嫌音樂太大聲！舞蹈老師惱羞「踹踢女鄰居」　還囂張扯掉她頭髮

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲花花被依法判拘役55日。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

一名女子「花花」（化名）於自家內經營舞蹈工作室，但在某次上課時，其鄰居「小桃」（化名）敲門告知希望她能將音量轉小。未料，花花卻因此心生不滿，事後到小桃家中飛踢對方，甚至還拉扯對方頭髮，行徑相當誇張。對此，台中地院審理後，依法判其拘役55日。

判決指出，花花是某社區管理會的主任委員，而她同時也在自家內經營舞蹈工作室，某次她在屋內播放音樂上課時，隔壁鄰居小桃則前來敲門反應其音量過大，未料，花花卻因為這樣產生不滿，撥打電話要求社區管理員到場處理，等到管理員到場，準備按小桃的電鈴協助兩人協調時，花花卻先一步用力搥打小桃的房門。

花花一見到小桃，竟然就衝上前用腳踢踹對方的下腹部、腿部好幾下，而小桃跌坐在地板之後又爬起，接著就與對方互相拉扯手臂、衣服、頭髮等處。花花誇張的行徑讓小桃頭皮鈍傷、左側手肘挫傷、右側腕部挫傷、小腿挫傷等傷害。對此，花花辯稱，「當時我正在上課，小桃叫來按門鈴叫我不要發出聲音，我無奈下用對講機請管理員來幫忙調解，之後我就問她是不是在酒店工作，不然生活作息怎麼不一樣。」

花花辯稱，「當時小桃聽到我這麼說後，就認為我在污辱她，因此她就先用腳踢我，踢完之後手又過來...我只是正當防衛，我推測她身上的傷應該是之前喝醉，跌跌撞撞造成的...我才是案發當時唯一的受害者，小桃根本沒有受傷。」對此，小桃的男友證稱，兩人爭吵時，自己有聯絡管理員，但管理員礙於花花是主委的身分，不方便上來處理，後來管理員出現時，花花也在一旁，接著就突然衝進房內毆打小桃，是自己硬把兩人分開才成功阻止。

對此，法官認為，花花、小桃兩人素不相識，但花花卻僅因播放音量之糾紛而心生不滿，以暴力之方式踢踹、抓扯小桃導致傷害，顯見其情緒管理、自我克制能力均有所不足，所為實屬不該，且犯案後否認犯行，未能與對方達成和解，依犯傷害罪，判處她拘役55日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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