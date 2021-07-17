外送箱忘記關「餐點噴飛」在路上！照片曝　5千人笑翻：在地美食

▲外送員疑似忘記關上外送箱。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

全台升級3級防疫警戒，居家上班、上課成了新日常，民眾三餐多依賴外送、外帶解決，一名網友日前在路上巧遇辛苦奔波的外送員，結果發現對方的外送箱疑似忘記拉拉鍊，仔細一看裡頭，竟然空空如也，沒任何餐點，他在貼文上寫道「您的餐點正在路上」笑翻眾人。

網友在臉書「路上觀察學院」發文，貼上一張照片，只見一名外送員正在等紅燈，身後的外送箱疑似忘記拉拉鍊，整個外送箱赤裸裸地被看光光，但仔細一看，裡頭什麼都沒有，原PO猜想，可能餐點都飛走掉在路上，幽默地寫道「您的餐點正在路上」，配上照片讓人不禁捧腹大笑。

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▲網友們笑翻。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

文章一出，網友們笑說，「您的餐點已灑在路上」、「在『地』美食」、「不用後製遮車牌」、「您的餐點在路上沒錯，但它永遠不會到您手上」、「看來流浪漢有在地小吃」、「的確在路上，請自取」、「正在路上直接中我笑點」、「這個文案我給10分」、「你的餐點請土地公吃了」。

其中，也有人認為，外送員可能是在透氣而已，「打開來透氣或是曬乾吧」、「防疫期間，空氣流通」、「有時候在想，會不會只是要讓裡面味道散一散而已，才不會五味雜陳」、「打開透氣啦，只是遮到了車牌」、「我通常看到這樣的，都是在超速、闖紅燈、違停遮車牌用」。