江蘇連五年舉辦台青西進「特訓營」　近500台生體驗職場文化

▲2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營在昆開營。（圖／翻攝自昆山發布）

記者鄭思楠／綜合報導

2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營16日在台資高地江蘇昆山市開營，本次實習營覆蓋江蘇13個設區市及昆山市，吸引了近500名台生實習鍛鍊。參加活動的大學生直言，「在大陸能享受到覆蓋創業、工作、生活等方面的惠台政策，人才發展也有很大空間。」

實習營以「手拉手、心連心、創未來」為主題，集中在7月上中旬至8月底開展實習活動。江蘇省共有近200家單位提供了1200多個優質實習崗位支持本次活動，涵蓋國有企業、民營企業、台資企業、事業單位和社會組織，涉及科技、金融、制造、新聞媒體等30多個行業和領域。

▲該活動吸引近500名台灣大學生實習鍛煉。（圖／翻攝自昆山發布）

據《新華社》報導，22歲的台灣女孩陳柔君自小跟隨家人來到大陸生活，目前就讀於武漢大學，她和妹妹陳玟卉一起參加了此次實習營活動，進入位於南京的華泰證券股份有限公司實習，「我們姊妹二人都在經濟類學科學習，這次有機會進入企業實習，一方面希望更了解市場，另一方面也想通過實踐感知企業對大學生能力的具體需求，在今後學習中充實自我。」

本科畢業於台灣開南大學的孫平目前在東南大學攻讀研究生，此次實習營活動中，他進入江蘇寧滬高速公路股份公司實習，「完成學業後，我打算留在大陸，找一份專業對口的工作。在大陸能享受到覆蓋創業、工作、生活等方面的惠台政策，人才發展也有很大空間。」

▲活動現場。（圖／翻攝自昆山發布）

除安排崗位鍛煉外，實習營還將舉辦進企業、進園區、進家庭、進社區等「六進」社會實踐交流、「我眼中的江蘇」隨手拍和征文大賽、「最美實光」結業作品創新創意大賽等活動，幫助台青了解江蘇發展環境和大陸企業文化。

自2017年以來，江蘇省此前已舉辦四屆實習營，累計面向台灣青年提供實習崗位5400多個。江蘇省還配套設立「台灣青年實習獎助金」，符合條件的實習生可獲得獎學金6000元/人（人民幣，下同）、助學金4000元/人。截至目前，已有170多人獲得近90萬元獎、助學金。

▲第九屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動。（圖／翻攝自昆山發布）

此外，第九屆海峽兩岸（昆台）文化交流月也在當地同日啟動。2021年深化昆台經濟社會文化交流合作系列活動在經濟、科技、教育、醫療、文化、體育等多領域進一步合作交流，包括兩岸（昆山）產業合作論壇、海峽兩岸（昆山）中秋燈會、海峽兩岸（昆山）馬拉松、台資企業與雙一流高校技術對接系列活動、「棒緣『青』情」慢速壘球系列賽事等54項對台交流活動。