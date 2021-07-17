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SUNNY可攜式防疫神器開箱動手玩　好壞一起告訴你

▲SUNNY可攜式V-UVC紫外線除菌器動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

COVID-19 新冠疫情爆發以來，居家防疫變成每個人的生活重點，除了酒精之外、紫外線消毒（紫消）也是一個重要的防疫措施，於2017年成立的欣寶智慧環境團隊，近期則是瞄準後疫情生活，推出一款隨身型的「SUNNY可攜式V-UVC紫外線除菌器」，透過實際開箱體驗，初步提供優缺點給大家參考。

「SUNNY可攜式V-UVC紫外線除菌器」相當神奇的地方在於，結合VUV空氣除菌與UVC光照除菌，藉此達到除菌與淨化空氣的效能，加上「看起來」體積很小、而且是“100% Made In Taiwan”，可以說是時下防疫小物。

實際前往欣寶智慧官網查看，了解到該公司自 2017 年成立，創辦人曾婷婷擁有日本橫濱大學化工背景，也是台灣首位引進日本防黴抗菌技術應用在建築與建材領域的工程師，此後致力於研究室內環境品質。該公司的產品也都是跟室內空氣系統、環保建材、居家生活相關，算是非常專心在生活環境領域的開發的年輕團隊。

這款可攜式的紫外線除菌器售價約3,980元，價格不算便宜，實機大小也不算小來到 96*96*31 mm，重量 220g。供電系統是可攜式充電電池，傳輸介面是 microUSB，原廠盒裝除了主機，micro-USB 充電線、磁吸式貼片、收納袋跟說明書。

▲盒裝內容除了主機、充電線，還有防塵袋、說明書。（圖／記者洪聖壹攝）

這款產品最大特色就是擁有雙重紫外光殺菌技術（VUV+UVC) ，同時提供紫外線光光照跟空氣淨化兩個功能，機身背後有 0、1、2 三檔切換，它的原理有點像是烘碗機透過開啟紫外線光直接照射殺菌那樣，它是透過CCFL（冷陰極管）的紫外光殺菌技術，不同於一般日光燈熱電子放射發出紫外線，而是以低壓水銀放電來進行殺菌。

▲不同於一般日光燈熱電子放射發出紫外線，它是以低壓水銀放電來進行殺菌。（圖／記者洪聖壹攝）

▲共有模式1、模式2可以切換。（圖／記者洪聖壹攝）

模式1 比較有感，使用上需要轉開上蓋、然後在 5 公分的距離下照射 30~50 秒，達成殺菌效果，記者認為這對於平常經常打字的人會很有幫助。

▲模式1是開燈照射殺菌，如果要為鍵盤殺菌，可以在 5 公分以內照射 30~50 秒。（圖／記者洪聖壹攝）

至於模式2 機器會以持續運轉 100 秒、休眠 1000 秒的形式運作，達到「一公尺以內空間」循環殺菌的動作，這方面由於沒有任何儀器可以佐證實質效果，因此會感覺好像是開個心安的，使用情境可能可以放在嬰兒床、衣帽間之類的地方，前者是可以保護孩童免受家長從外面帶來可能的病菌，後者可以為經常戴出門的帽子進行殺菌。

▲切換模式2 機器會以持續運轉 100 秒、休眠 1000 秒運作，達到一公尺以內空間循環殺菌。（圖／記者洪聖壹攝）

另外有一個貼心的地方，它具備感應式安全防護及護眼偵測，當機器偵測為開蓋狀態且面朝上時，將自動關閉電源保護眼睛，並避免眼睛直視以保護眼睛，記者猜測原理是透過陀螺儀來感應，進行相對應的斷電處理。

續航力方面，這款產品可連續使用 12 小時，如此以來就可能可以長時間達到滅菌、除臭、分解甲醛、TVOCs、PM2.5 的效果，充電的話如果是 5V/2A 的行動電源或者家用充電插頭，就可以在 4 小時內充飽。

＊小結：

初步體驗兩天下來，這款產品對於環境滅菌方面其實感受上不是很明顯，官方標榜可以外出使用，透過紫外光與空氣作用，解離出具除菌力的淨化因子，藉此改善空氣品質，形成直徑一公尺的抑菌保護網，這方面其實可變因素太多，只能說外出的話這東西是帶個心安，自己還是要小心做好個人防疫措施。另外就是它的體積跟重量沒有想像中的輕便，外出旅行放到旅行箱還可以，但是要放入隨身包包就不是那麼方便。

即使如此，該款產品最大的優點在於滅菌與環境滅菌，一些居家定點，像是買來放在衣帽間、臥室、鞋櫃、嬰幼兒的床邊，感覺會安心很多。另外像是平常接觸電腦時間較長的上班族、學生來說，每天只要花 50 秒，做個兩三次，就可以幫鍵盤、滑鼠等產品做到比原來更強的大的滅菌效果，還有就是它是台灣製造，官網也有許多通過各項國際測試的證書，並且外銷日本，品質上是可以信賴這點吧！

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關鍵字：

紫外線殺菌低壓水銀殺菌SUNNY

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