歐盟台灣年度人權諮商會議　強調保護人權和民主…呼籲廢除死刑

▲歐盟強調促進和保護人權與民主，並且重申反對死刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾專電

歐洲聯盟今天與台灣舉行第4屆年度人權諮商會議，歐盟指出與台灣理念相近，雙方強調促進和保護人權和民主。另歐盟重申反對死刑，呼籲台灣致力廢除死刑。

歐盟今天發布新聞稿指出，以視訊方式與台灣舉行第4屆年度人權諮商會議，藉此會議了解過去一年彼此人權狀況以及政策、立法等進展，除分享經驗和交流，並針對具體人權問題進行合作。

新聞稿指出，歐盟和台灣重申促進和保護人權和民主原則，歐方歡迎台灣成立國家人權委員會，且指保障人權必須是應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的核心。另歐盟重申反對死刑立場，並呼籲台灣致力廢除死刑。

歐盟另介紹其「2020-2024 年人權與民主行動計劃」和全球人權制裁制度的主要特點。

歐盟表示，與台灣在多項議題上展開合作，包括性別平等議題和保護同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人等多元性別者（LGBTI）權利。

此外，歐盟也強調處理供應鏈中的強迫勞動風險、促進和保護因疫情而處於脆弱境地的移工權利的重要性。另台灣通知歐盟正在推進一項關於漁業和人權的國家計劃。

歐盟最後表示，這場會議具有建設性，強調台灣與歐盟理念相近，對尊重人權、民主和法治方面有共同價值觀，雙方同意繼續在人權領域展開合作。

今天會議由歐盟對外事務部（EEAS）全球事務總司副總司長戴裴洛（Kristin De Peyron）出席開幕儀式，人權處處長拉佛（Luisa Ragher ）和中港澳台蒙處處長哈特維爾（Jonathan Hatwell）代表歐方、台灣行政院政務委員羅秉成代表台方共同主持。

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