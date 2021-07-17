「死亡洪水」奪126命！西歐再降一夜豪雨　水位又升高了

▲豪雨導致德國埃爾夫特施塔特地層嚴重流失。（圖／路透）



文／中央社

歐洲西部爆發劇烈洪災，截至今天死亡人數攀升至126人，大多在德國西部，當地救難人員持續賣力尋找失蹤者。

在德國災區，出乎意料的滾滾洪水令當地居民完全措手不及，整夜水位持續升高，造成的破壞令民眾震驚。德國最暢銷「畫報」（Bild）稱這是一場「死亡洪水」。

住在北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）埃施韋勒（Eschweiler）的布埃肯（Christoph Buecken）告訴法新社：「我們衝回家，發現水深已到腰部，一整晚水位又升高50公分。」

在萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）的巴德挪伊納爾（Bad Neuenahr），21歲民眾貝利夏（Agron Berischa）表示：「大水在15分鐘內淹沒一切，我們的公寓、我們的辦公室、鄰居的房子，所有地方都泡在水裡。」

災情不只如此，由於洪水造成北萊因-西發利亞邦的埃爾夫特施塔特-布列森（Erftstadt-Blessem）今天發生一場土石流，罹難人數恐再向上攀升。

▼埃爾夫特施塔特公路上的卡車幾乎滅頂。（圖／路透）



在德國受創最深的萊因-法耳次邦阿爾魏勒縣（Ahrweiler），有數棟房屋完全崩塌，宛如遭到海嘯襲擊。其中災情最嚴重城鎮之一尤斯科勤（Euskirchen），至少有24人確定罹難。

德國當局今天表示，萊因-法耳次邦累計死亡達到60人，使得全國罹難人數攀升至103人。

阿爾魏勒縣約有1300人仍下落不明，但地方當局告訴「畫報」，人數之所以這麼高，很可能因為電話線路受損。

萊因-法耳次邦內政廳長勒文茲（Roger Lewentz）表示，失蹤人數恐怕達到60人，「如果有這麼長時間沒收到這些人的消息，…可能得做最壞打算」。

而在比利時，累計死亡人數攀升至23人。其中一個大區發生停電，影響2萬1000多人。

比利時瓦隆尼亞大區（Wallonia）區長迪賀波（Elio Di Rupo）警告，謬司河（Meuse River）河水暴漲，附近有20萬人口的城市列日（Liege）「看來會非常危險」。

▼西歐洪水，比利時警消划船挺進災區。（圖／路透）

盧森堡和荷蘭也降下暴雨，造成許多地區淹水。荷蘭的馬斯垂克（Maastricht）有數以千計民眾被迫撤離。

在瑞士，昨夜暴雨造成湖泊和河流水位暴漲，尤其在琉森（Lucerne），琉森湖（Lake Lucerne）湖水已開始淹到市中心。

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）指出，西歐部分地區在2天內落下最多相當於2個月的降雨量，土壤含水量已接近飽和。

▼埃爾夫特施塔特一處公路被大水沖毀。（圖／路透）



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