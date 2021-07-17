　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「死亡洪水」奪126命！西歐再降一夜豪雨　水位又升高了

▲▼西歐洪水，德國埃爾夫特施塔特地層嚴重流失。（圖／路透）

▲豪雨導致德國埃爾夫特施塔特地層嚴重流失。（圖／路透）

文／中央社

歐洲西部爆發劇烈洪災，截至今天死亡人數攀升至126人，大多在德國西部，當地救難人員持續賣力尋找失蹤者。

在德國災區，出乎意料的滾滾洪水令當地居民完全措手不及，整夜水位持續升高，造成的破壞令民眾震驚。德國最暢銷「畫報」（Bild）稱這是一場「死亡洪水」。

住在北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）埃施韋勒（Eschweiler）的布埃肯（Christoph Buecken）告訴法新社：「我們衝回家，發現水深已到腰部，一整晚水位又升高50公分。」

在萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）的巴德挪伊納爾（Bad Neuenahr），21歲民眾貝利夏（Agron Berischa）表示：「大水在15分鐘內淹沒一切，我們的公寓、我們的辦公室、鄰居的房子，所有地方都泡在水裡。」

災情不只如此，由於洪水造成北萊因-西發利亞邦的埃爾夫特施塔特-布列森（Erftstadt-Blessem）今天發生一場土石流，罹難人數恐再向上攀升。

▼埃爾夫特施塔特公路上的卡車幾乎滅頂。（圖／路透）

▲▼西歐洪水，德國埃爾夫特施塔特卡車在道路上幾乎滅頂。（圖／路透）

在德國受創最深的萊因-法耳次邦阿爾魏勒縣（Ahrweiler），有數棟房屋完全崩塌，宛如遭到海嘯襲擊。其中災情最嚴重城鎮之一尤斯科勤（Euskirchen），至少有24人確定罹難。

德國當局今天表示，萊因-法耳次邦累計死亡達到60人，使得全國罹難人數攀升至103人。

阿爾魏勒縣約有1300人仍下落不明，但地方當局告訴「畫報」，人數之所以這麼高，很可能因為電話線路受損。

萊因-法耳次邦內政廳長勒文茲（Roger Lewentz）表示，失蹤人數恐怕達到60人，「如果有這麼長時間沒收到這些人的消息，…可能得做最壞打算」。

而在比利時，累計死亡人數攀升至23人。其中一個大區發生停電，影響2萬1000多人。

比利時瓦隆尼亞大區（Wallonia）區長迪賀波（Elio Di Rupo）警告，謬司河（Meuse River）河水暴漲，附近有20萬人口的城市列日（Liege）「看來會非常危險」。

▼西歐洪水，比利時警消划船挺進災區。（圖／路透）

▲▼西歐洪水，比利時警消動用人力小船。（圖／路透）

盧森堡和荷蘭也降下暴雨，造成許多地區淹水。荷蘭的馬斯垂克（Maastricht）有數以千計民眾被迫撤離。

在瑞士，昨夜暴雨造成湖泊和河流水位暴漲，尤其在琉森（Lucerne），琉森湖（Lake Lucerne）湖水已開始淹到市中心。

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）指出，西歐部分地區在2天內落下最多相當於2個月的降雨量，土壤含水量已接近飽和。

▼埃爾夫特施塔特一處公路被大水沖毀。（圖／路透）

▲▼西歐洪水，德國埃爾夫特施塔特一處公路被沖毀。（圖／路透）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「死亡洪水」奪126命！西歐再降一夜豪雨　水位又升高了

世衛提案「再次前進武漢實驗室」　調查病毒起源

印度神童呼籲注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

歐盟台灣年度人權諮商會議　強調保護人權和民主…呼籲廢除死刑

曾拍印度疫情燒屍照！阿富汗戰地「遭伏擊」　普立茲獎攝影記者亡

Delta病毒肆虐洛杉磯「連6天破千例」　17日起恢復強制戴口罩

美國發商業警告「美企在港營運有風險」　制裁7名香港中聯辦官員

捐贈疫苗給台灣　斯洛伐克經濟次長：現在輪到我們幫忙

超級野火炙燒美加西部　消防整備提升至「最高等級」

男外遇「小三還懷孕」　內外褲慘遭正宮剪破：讓它們出來透透氣

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

迪麗熱巴「嘟嘴撒嬌」甜到犯規　楊洋轉身壁咚...差點吻上了

花蓮人日常！麵吃一半地板搖晃 遇到「微地震」他喝一口酒就不暈

「死亡洪水」奪126命！西歐再降一夜豪雨　水位又升高了

世衛提案「再次前進武漢實驗室」　調查病毒起源

印度神童呼籲注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

歐盟台灣年度人權諮商會議　強調保護人權和民主…呼籲廢除死刑

曾拍印度疫情燒屍照！阿富汗戰地「遭伏擊」　普立茲獎攝影記者亡

Delta病毒肆虐洛杉磯「連6天破千例」　17日起恢復強制戴口罩

美國發商業警告「美企在港營運有風險」　制裁7名香港中聯辦官員

捐贈疫苗給台灣　斯洛伐克經濟次長：現在輪到我們幫忙

超級野火炙燒美加西部　消防整備提升至「最高等級」

男外遇「小三還懷孕」　內外褲慘遭正宮剪破：讓它們出來透透氣

只送不賣！石二鍋聯名好菇道推「能量盒」　限量13萬份送完為止

大陸亞軌道「重複使用運載器飛行」演示驗證項目　首飛成功

「死亡洪水」奪126命！西歐再降一夜豪雨　水位又升高了

頭髮卡「舌乳頭」打結！小姪女哭到像被家暴　超詭異畫面讓網驚呆

超商影印插隊被拒絕！她拍照公審「有這樣的人？」遭千人罵爆

【網購糾紛3】清倉大特價、品牌退出台灣？假的！小心詐騙集團話術

【網購糾紛2】電商標錯價拒出貨！律師解析「消費者勝訴」經典判決

【網購糾紛1】24hr出貨變240hr！電商遲不出貨有法律責任嗎？

世衛提案「再次前進武漢實驗室」　調查病毒起源

印度神童呼籲注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

日本奴才「切15cm牆」做小貓門 虎斑滑溜來回走...網驚：液體？

國際熱門新聞

不信新冠！患者呼氣「他大口吸完確診亡」

不被承認也要自費接種！星國搶打科興原因曝

搶救落水少年！30人跟著跌入釀4死

AZ疫苗保護力終生有效！像形成殺手訓練營

洛杉磯：7／17起強制恢復戴口罩

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

陶藝家慘遭亂箭射殺！　與女弟子偷情變調

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

AV女優「極樂3P」深溝雙乳全瘀青

研究：新冠後遺症陰莖縮小、記憶衰退

西歐又一夜豪雨　死亡洪水奪126命

AZ難擋Delta！打完2劑保護力仍輸輝瑞3倍

阿富汗戰地採訪　普立茲獎記者亡

世衛調查病毒　提案再次前進武漢

更多熱門

相關新聞

西歐洪水肆虐　死亡人數破百

西歐洪水肆虐　死亡人數破百

西歐豪雨成災，在德國西部與比利時部分區域發生毀滅性洪水，截至目前為止已有至少100人死亡，還有數百人下落不明，救援行動仍在持續進行。受災嚴重的德國萊茵蘭-普法茲邦有將近50人死亡，鄰近的北萊茵-西發利亞則有至少43人死亡，且罹難者還在持續增加中。

關鍵字：

西歐洪水德國洪水

讀者迴響

熱門新聞

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

華晨宇被爆渣男「張碧晨是小三」疑正宮曝私密片

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

準烟花颱風消息發布　日預測恐暴風增強

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

狠父為討好女友　將2幼子「扔下15層樓」殺害

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

莫德納沒了換「國產疫苗」上場？陳時中回應了

不信新冠！患者呼氣「他大口吸完確診亡」

鳳梨惹怒杜汶澤「台腔飆國罵」64秒火爆片曝光

不被承認也要自費接種！星國搶打科興原因曝

當沖萬海慘賠6萬「學費沒了」！　苦主淚：差點跳海

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面