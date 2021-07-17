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放過自己的廚藝吧！6間人氣名店「即食料理」動動手指宅配送到家

我們想讓你知道…在家五分鐘輕鬆上菜！

防疫期間大家幾乎都待在家中，正因為居家的時間變多了，興起了一股鍛鍊生澀廚藝的熱潮，不過對於不諳下廚的料理小白來說，光是拿起刀切食材都像是人間凶器！防疫期間想吃美味的家常料理不求人，也無需為難自己的廚藝，6間人氣名店的「即食冷凍與常溫料理」，動動手指就宅配到家，輕鬆在家吃好料。

#1 RICE MOMENT米時

▲（圖／米時門市）

以米飯為主的創意料理餐廳 「RICE MOMENT米時」提供有別於便當店高油、高鈉的菜色，將便當搖身變成養生又時尚的餐盒，以法餐料理手法烹煮佐以特製的醬料，搭配沙拉、水果讓營養更均衡。米時法式即食包共推出四款米時的招牌主餐：法式蔬菜燉烤牛頰、香橙酒醋手撕雞腿、 手工純豬肉漢堡排、 青醬板烤舒肥雞腿排，在疫情嚴峻無法出門享用大餐的時刻，在家就能擁有法國餐廳的美味！

▲（圖／米時門市）

『香橙酒醋手撕雞腿』盒裝3入450元 單包149元

▲（圖／米時門市）

『 手工純豬肉漢堡排』 盒裝兩包400元

▲（圖／米時門市）

『法式蔬菜燉烤牛頰』盒裝2入480元 單包249元

米時門市
地址：台北市南港區向陽路193號1樓
電話：（02）2533-1215
線上訂購

#2 GREEN & SAFE

圖／GREEN & SAFE

台灣有機食材品牌-永豐餘生技「GREEN & SAFE」，邀請今年度獲選亞洲50大最佳餐廳「亞洲之萃」的AKAME的主廚彭天恩，設計五款冷凍即時料理：紅藜豬肉小米粽、煙燻刺蔥牛肉燥、相思木煙燻雞腿排、勇士樹豆菱角小排湯、慢烤山芋頭粉豬肉香腸，以原住民經典的部落食材與古老的傳統味道，傳遞部落媽媽餐桌上的飲食文化，在抗疫期間帶來魯凱族別具療癒力量的美味!

▲（圖／GREEN & SAFE）

紅藜豬肉小米粽（90公克X2顆，180元／包）、相思木煙燻雞腿排（280公克／包，320元／包）

▲（圖／GREEN & SAFE）

煙燻刺蔥牛肉燥（100公克／包，120元／包）

▲（圖／GREEN & SAFE）

慢烤山芋頭粉豬肉香腸（250公克X4條，190元／包）預計8月下旬上市
勇士樹豆菱角小排湯（350公克／包，165元／包）

GREEN & SAFE
線上訂購

#3 eslite hotel誠品行旅

▲（圖／誠品行旅）

eslite hotel位於一樓的The Chapter Café全日餐廳，將人氣經典料理「炙燒澳洲和牛牛頰湯麵」轉化成單人份「炙燒和牛頰牛肉麵」外帶常溫禮盒。選用澳洲和牛最精華軟嫩又富含膠質的臉頰肉，以炙燒手法帶出誘人香氣，再經大量蔬菜、牛骨與嚴選香料細滷慢熬，以跳脫傳統紅燒牛肉麵的嶄新樣貌呈現，宅在家也能輕鬆品嚐飯店級美味！

▲（圖／誠品行旅）

炙燒和牛頰牛肉麵 常溫禮盒（單人份）350元／誠品會員315元
內容物：炙燒和牛頰料理包、麵條包

誠品行旅
訂購專線：
+886-2-6626-2880 The Chapter Café
或+886-2-8789-3388 ext.3219 eslite café（誠品信義店3樓）
訂購Email：gifts@eslitehotel.com（標題請註明牛肉麵禮盒訂購）

#4 伴晚

▲（圖／伴晚）

獨食文化、小家庭用餐成為近年來的趨勢，「便利的小包裝即食冷凍食品更是採購首選。「伴晚」以具有眷村特色的水餃、牛肉麵、韭菜盒子等即食宵夜料理為主，提供最適合一個人宵夜解饞的份量及口味，讓半夜肚子餓的人也能吃的講究。高麗菜鮮蝦餃子、高麗菜豚肉餃子、主打商品「花椒牛肉麵，單身族也能吃得很幸福，十分鐘輕鬆上菜。

▲（圖／伴晚）

花椒牛肉麵1入 優惠價188元

▲（圖／伴晚）

高麗菜鮮蝦餃子24入 優惠價348元

▲（圖／伴晚）

高麗菜豚肉餃子24入優惠價218元

伴晚
線上訂購

#5 賈以食日

▲（圖／賈以食日）

賈以食日除了招牌麻花面，全新推出日式風味『博多拉麵豚骨風味』，湯底由日本原裝進口並設計成醬包形式，加入熱水煮沸即可還原正統美味！簡單易操作的烹調方式，10分鐘內一碗香濃的豚骨拉麵就能上桌！

▲（圖／賈以食日）

博多拉麵 豚骨風味 360元 一盒三入

賈以食日
線上訂購：

#6. 浮憲東北餃

▲（圖／浮憲東北餃）

由藝人蔡昌憲所推出的品牌「浮憲東北餃 」，經典的「高麗菜+韭菜」綜合雙尬口味，採用貢寮在地豬肉、清脆香甜的高麗菜、翠青鮮綠的韭菜，再用蔡爸爸食譜中的美味比例拌成內餡。設計成入口最飽滿的大尺寸，每一顆都有滿滿的餡料。

▲（圖／浮憲東北餃）

浮憲東北餃 經典 一盒20顆 特價150元

浮憲東北餃
線上訂購

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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