快訊／APEC臨時峰會登場　張忠謀最快晚間21:30出面說明成果

▲蔡英文13日接見張忠謀，並宣布再任他為我國APEC代表。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）今（16）日加開的「非正式領袖閉門會議」，而我方則由台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表。對此，總統府16日下午指出，張忠謀預訂於今晚9時30分（時間視會議進度彈性調整）在總統府召開2021年「APEC非正式領袖閉門會議」會後記者會。

總統蔡英文13日上午在府內接見張忠謀，並宣布再次邀請他擔任今年度的APEC領袖代表。同時，蔡英文也請張忠謀透過16日加開的「非正式領袖閉門會議」，表達兩項主張，包括：APEC國家應該相互協助疫苗的供應快速與穩定，以及APEC成員國應該攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

對於本次任命，張忠謀13日表示，他非常榮幸接受總統的任命，今年再次代表她出席APEC領袖會議，過去三年來APEC沒有實體會議，2019年時智利發生暴動而臨時取消，而2020年因為疫情主辦國馬來西亞舉辦線上會議，今年也因為疫情關係，主辦國紐西蘭也召開線上會議。

張忠謀也說，對於蔡英文希望他在臨時加開的閉門會議中提出的二項主張，他和總統有高度的共識，很高興也很榮幸在總統的任命下發表意見。