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只賣1個月！罪惡「KitKat巧克力芝心球」登場　還吃得到牽絲起司

▲▼必勝客推「爆爆芝心球X KitKat巧克力」。（圖／業者提供）

▲爆爆芝心球尬KitKat巧克力超罪惡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又出招了！繼香菜皮蛋豬血糕披薩掀起全台轟動後，人氣連鎖比薩品牌「必勝客」這次也推出搞怪小點心，找來知名巧克力品牌「KitKat」合作，聯名打造「爆爆芝心球 X KitKat巧克力」，選擇招牌牽絲芝心餅皮包裹著整塊KitKat巧克力，大口咬下炸出牽絲起司還吃得到香甜巧克力，罪惡爆表，即日起至8月15日限量登場。

▲▼必勝客推「爆爆芝心球X KitKat巧克力」。（圖／業者提供）

▲大口咬下炸出牽絲起司還有香甜巧克力。

「必勝客 X KitKat」聯名推出「巧克力爆爆芝心球」，將整塊的KitKat巧克力包裹進芝心餅皮當中，大口咬下同時能吃到牽絲的莫札瑞拉起司結合香甜KitKat巧克力，讓人忍不住一口接一口，即日起至8月15日限時開賣，數量有限、售完為止。同步還推全新「燕麥奇亞籽餅皮」，即日起至8月6日於指定40間門市搶先吃。

▲▼「繼光香香雞X通庵熟成咖哩」推聯名咖哩炸雞。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞推聯名咖哩炸雞。

另，近日繼光香香雞也首度跨足美式炸雞市場，找來通庵熟成咖哩聯手打造「冠軍咖哩炸雞」，選用鮮嫩多汁的的「咔啦炸雞」作為主打，結合印度葛拉姆馬薩拉香料，大口咬下充滿著滿滿咖哩香，且整桶炸雞全是雞腿、腿排，罪惡爆表，更附贈1包「通庵咖哩粉包」，帶有花椒香氣的咖哩粉撒在炸雞脆皮上，口感再升級，有6塊炸雞桶餐及個人餐選擇，無論是想1人獨享還是多人共享一次滿足。

咖哩炸雞即日起正式開賣，提醒西門門市、台中港三井專櫃只有平日限定賣，而板橋環球專櫃、忠孝店、府中店、新光A8、新光A8專櫃不提供販售。

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