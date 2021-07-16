法拉利車主買魚掉水裡　「索賠2000萬」2原因拒賠

▲中國大陸一名男子駕駛法拉利超跑掉進魚塭裡。（圖／翻攝自上海虹口法院）

圖、文／鏡週刊

中國大陸一名男子日前駕駛法拉利超跑去買魚，沒想到連人帶車掉進魚塭裡，車主向保險公司索賠人民幣500萬元（約新台幣2,190萬元），但保險公司質疑駕駛製造「假事故」，並隱匿實際車況超額投保，拒絕理賠。車主提告後，法院判保險公司應支付車主人民幣230萬元（約新台幣1,000萬元）。

綜合陸媒報導，去年8月陳姓男子駕駛姐姐的法拉利超跑，經過一處魚塭時起意想買魚，然而等不到老闆，選擇掉頭離去。根據監視器畫面，車輛的煞車燈熄滅後，車輛突然向前暴衝掉進魚塭，陳男從駕駛座的窗戶爬出游回岸上，不過車輛報廢全毀。

事發後陳男的姐姐向保險公司申請理賠款，金額高達人民幣500萬元（約新台幣2,190萬元），不過保險公司卻提出，當時距離明顯足夠掉頭迴轉，加上陳男有多年駕駛經驗，因此對事故真實性存疑。

此外保險公司表示，該車承保時按照車輛初次登記日期，即2018年5月的新車投保，但事發後才知道車輛已出廠超過7年，幾經轉手，且該車曾在2014年發生過事故並進行理賠。保險公司提出，車輛投保前的價值僅約人民幣200萬元（約新台幣870萬元），質疑車主超額投保，即使理賠也不應該超過車輛實際價值。

陳女提出告訴後，上海虹口法院經審理認為，事故原因可能是陳男不熟悉車輛操作，無法證明是故意行為。針對車輛投保的價值，法院請來第三方進行鑑定，最終判保險公司支付原告保險金、施救費、吊裝費等共計人民幣230萬餘元（約新台幣1,000萬元）。



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