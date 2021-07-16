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遭框「投資發大財」！她急衝銀行匯款6萬　真相曝光傻眼了

▲苗栗婦誤信來電「銀行投資發大財」，急衝匯款6萬元，幸好被眼尖經理發現，報警阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗婦誤信來電「銀行投資發大財」，急衝匯款6萬元，幸好被眼尖經理發現，報警阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名黃姓婦人，日前接獲來電自稱是某外資銀行投資部經理，稱目前海外投資「正夯」，前景一片看好獲利極高，騙取婦人參與投資一起「發大財」，黃婦深信不疑，準備匯款美金2100元到詐騙集團帳戶，後經銀行經理發覺並通報警方前往瞭解後發現是詐騙伎倆，即時阻詐成功。

苗栗分局北苗派出所日前接獲銀行通報，稱有1名家住苗栗縣大湖鄉60多歲的黃姓婦女，正在櫃台填寫匯款單欲匯款美金2100元（約新臺幣6萬元左右），銀行經理發現後主動上前關懷詢問，認為黃女可能遭詐，故而請警方到場協助。

警方表示，獲報後員警火速趕往銀行，且向黃女詢問款項用途，起初黃女面有難色不願多說，只向員警稱該筆款項自己是要用來海外投資之用，經員警主動關懷並舉例說明詐騙集團慣用手法後，黃女才逐漸卸下心防。

黃女向警方表示，自己幾天前接獲一通來電，自稱是某外商公司投資部經理，雙方透過手機閒聊，該名經理向該黃女稱目前海外投資前景一片看好、獲利極高，但是自己手上資金不夠，遂騙取黃女匯款至詐騙集團指定的帳戶，並向黃女保證一定「發大財」，黃女不疑有它，才會跑到銀行匯款。

苗栗分局長楊贊鈞也提醒民眾，接獲來電需先分辨真偽，請民眾撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

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