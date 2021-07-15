修道院堅持參拜辯「神明交代」　白沙屯拱天宮無奈：神進人不進

▲三級防疫未解封，桃園有修道院等不及要到苗栗拱天宮參拜，民眾質疑合法性，將整個過程拍下PO網。（圖／網友提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

三級警戒未解封，廟宇活動已經等不及蠢蠢欲動；桃園1間修道院14日下午傳出前往苗栗通霄拱天宮進香，整個過程被民眾拍下PO網，並質疑這是合法的嗎？為此，拱天宮也出面回應，硬要來無法拒絕，但有堅持「神進，人不進大殿」。縣府也表示，已明顯違反三級警戒的相關規定，將送權責單位依法處置。

拱天宮總幹事陳春發指出，桃園這間修道院在防疫尚未開始前就已經通知要前來進香活動，廟方有告知因防疫關係希望能到解封後再來，但修道院表示這是神明交代的，堅持14號下午一定要前往參拜；陳春發無奈表示，如硬要來，我們也無法拒絕，但必須嚴守只能神明進大殿，工作人員全部不得進入。

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▲拱天宮表示，當時只答應讓神明進入大殿，工作人員一律在外面不得進入。（圖／記者黃孟珍翻攝）

但整個參拜過程被民眾質疑，現在不是還在三級警戒中，照規定要暫停廟宇活動，雖說每個人都有戴上口罩，還是明顯違反相關規定，畫面被轉PO網路，也引起網友熱烈討論，並表示「這是偷偷來的吧」、「這時可以進香，後台很穩喔」、「挑戰公權力」、「真有錢」、「真是亂來啊」。

縣府民政處宗教禮俗科長黃誠鶴強調，這影片看起來是進香活動沒錯；依中央防疫指揮中心公告的3級警戒期間，是禁止任何進香、遶境、普渡的宗教活動。縣府將會派人前往廟宇了解整起過程，並把相關的影片與資料移送給權責機關與衛生單位調查後依法開罰。

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