太惡劣！露營客不甩三級防疫　撕毀公告擅闖林地升火烤肉

▲三級防疫未解，有民眾違反防疫指引擅自進入林道進行遊憩活動，讓人擔心成為防疫破口。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

全台防疫三級警戒尚未解除，林務局轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至7月12日；隨著疫情逐步趨緩，近日發現民眾違反防疫指引擅自進入林道進行遊憩活動，還露營升火烤肉等，破壞自然環境行為，引起當地族人憂心，也讓林務人員擔心成為防疫破口。

林務局新竹林區管理處指出，近日接獲苗栗縣南庄鄉部落反映，有民眾將公告撕毀，無視暫停開放林道規勸擅自進入遊憩，威脅族人防疫作為外，並進行營火、烤肉炊事、隨地便溺及棄置垃圾等破壞自然環境行為。

不僅如此，上周更發現多部車輛停至林道兩側並有搭設帳棚、桌椅及於林地上燃燒木材之引火行為，造成當地部落居民擔憂疫情未歇，外來民眾未能遵守防疫指引及考量當地部落自我防疫作為，無疑增加染疫風險。

▲疑似民眾將公告撕毀，無視暫時關閉的林道而強行進入。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林管處表示，進入林道內野炊、露營、生火烤肉等行為，用火不慎可能引發森林火災，首當其衝同為當地居民的起居生活與原住民傳統領域，依「森林法」相關規定，國有林地內「禁止引火或丟棄垃圾」，違反者最高可處60萬元罰鍰並將負擔民事賠償責任。

另外，為避免疫情尚未解封前，部落防疫破口，新竹林管處與部落、警方將會同前往加強查緝取締，若發現違反防疫規定或擅自引火及丟棄垃圾污染行為，將蒐證後直接進行告發、裁罰。林管處也呼籲，請本著「同島一命」，配合全國三級警戒，避免不必要移動、活動或集會；防疫期間也請務必遵守防疫指引，共同打贏這場艱困防疫戰爭。

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