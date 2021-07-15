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四川汶川深夜規模4.8地震！「為2008年餘震」　成都早19秒收預警

▲▼四川汶川發生規模4.8地震。（圖／翻攝自央視）

▲四川汶川發生規模4.8地震。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

據中國地震台網測定，7月14日23時36分，四川阿壩州汶川縣發生芮氏規模4.8地震，震源深度15千米，震央距離成都市76公里，目前尚未有災情傳出。對於這次地震，成都理工大學教授王運生認為，這地震就是2008年5月12日汶川特大地震的餘震。

地震发生後，中國地震預警網在震後5秒產出地震預警信息，成都市在地震波到達前19秒收到預警信息。

據《封面新聞》報導，當地一位民眾表示，地震發生時他正好在喝稀飯，因搖晃劇烈，他「手一抖，哦豁，稀飯碗都打爛了」。

王運生說，地震的餘震並沒有「有效期」的說法，地震發生幾十年以後發生餘震都有可能。13年前，「5·12汶川特大地震」的震央在其北東側，據觀測有向南西擴展趨勢。

「汶川地震與蘆山地震震中間存在空區，這次地震剛好在空區內，空區長度有100多公里，」王運生提醒，需注意餘震進一步向南發展，需加強預警。

2008年5月12日14時28分汶川發生規模8.0特大地震，當時連台灣都有明顯震感。此次地震造成超過6.9萬人不幸罹難、1萬7,923人失蹤，受災總人口高達4,625.6萬人，是1949年中共建政後，破壞性最強、波及範圍最廣、災害損失最重、救災難度最大的一次地震 。

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