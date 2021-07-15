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下衣失蹤女大生居檢算錯日期！提早一天回校　慘吞20萬罰單

▲女大生以為居家隔離期滿跑去上學，遭罰20萬，今天前往新北分署繳清罰款。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女大生算錯檢疫日期，被罰20萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠疫情嚴峻，只要是從國外回台，就要進行居家檢疫。而許多民眾居家檢疫時，沒有按照規定，期間跑出門，法務部執行署強力執行，守護民眾健康。曾有名正妹女大生返台檢疫，沒有清楚記得檢疫日期，最後一天跑去上課，被依法裁罰20萬元。

行政執行署14日表示，各執行分署對於防疫裁罰案，採取積極、非接觸的方式強力執行，如查扣帳戶等，若有急迫、必要狀況，則由同仁做好防疫措施，到現場執行。

執行署介紹，曾有名蔡姓義務人從大陸返台，居家檢疫期間出門倒垃圾，遭罰10萬元，結果罰單還沒繳，人就又出國，執行署於是查封蔡姓義務人的天母豪宅。蔡姓義務人聽到消息，立刻委託朋友轉帳清償。

此外，新北一名王姓義務人返台時，沒有附上核酸檢驗報告，檢疫第一天又跑出門，分別被疾管署、新北市衛生局財閥1萬、20萬元。執行署調查後，發現王姓義務人頗有資力，因此扣押存款，收取足額入國庫。

▼義務人違反檢疫規定，期限內沒繳納罰鍰，執行署強制執行。（圖／法務部執行署）

▲▼義務人違反檢疫規定，期限內沒繳納罰鍰，執行署強制執行。（圖／法務部執行署）

▲▼義務人違反檢疫規定，期限內沒繳納罰鍰，執行署強制執行。（圖／法務部執行署）

▲▼義務人違反檢疫規定，期限內沒繳納罰鍰，執行署強制執行。（圖／法務部執行署）

花蓮一名黃姓義務人從紐約返台，過程中不戴口罩，被勸導依然故我，被疾管署裁罰了3,000元，花蓮分手受理後，立刻扣押存款，追回應繳罰鍰，是花東地區首例沒戴口罩被裁罰的案件。

防疫警戒提升到三級，全台八大行業暫時停業，但南投一家養生管仍繼續營業，周姓負責人吞下30萬元罰單。彰化執行分署收按，立刻執行，24小時內扣取30萬元。

一名法國籍男子居家檢疫期間外出，遭罰10萬元，宜蘭分署調查發現，法國男居留期限將至，為了避免不繳罰鍰逃到國外，立刻限制出境。

後來經過調查，原來該名法國男在台北市北投區打工，宜蘭分署聯繫士林分署，到法國男的工作地點執行，經過了解，才知道是語言不通，對檢疫期間產生誤會，後續分5期繳納罰鍰，已全數繳清。

▼義務人違反檢疫規定，期限內沒繳納罰鍰，執行署強制執行。（圖／法務部執行署）

▲▼義務人違反檢疫規定，期限內沒繳納罰鍰，執行署強制執行。（圖／法務部執行署）

高雄一名蔡姓義務人從柬埔寨返台，檢疫期間外出15小時，被罰了30萬元，期限過了還是沒有繳納。高雄分署發現，蔡姓義務人有2筆不動產、1輛賓士車，因此先行查封不動產，但車子一直找不到，義務人的存款也不夠繳納罰鍰，要求到場說明，也一直都沒人來。後來執行署依法限制出境，過了3個多月，蔡姓義務人才繳納罰金。

新北一名女大生去年從日本入境，在住處居家檢疫14天，結果算錯日期，檢疫最後一天跑到學校上課，過了4個小時才回家，被依法裁罰20萬元。

女大生提起訴願，媽媽也認為，防疫包沒有明確寫下檢疫期滿日，女兒才會算錯時間，遭到裁罰十分自責，也感到相當憂鬱。不過，新北市衛生局認為，女大生入境時，已經拿到通知書，上面也有明確規範檢疫結束日期，女大生沒有在處分書送達後7天繳納罰款，且提起訴願原則不停止執行，案件移送新北分署執行。

▼女大生繳納20萬元罰鍰。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女大生以為居家隔離期滿跑去上學，遭罰20萬，今天前往新北分署繳清罰款。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於女大生名下無財產，新北分署先限制出境、出海，不過女大生沒有經濟能力，生活費、學費都是人在日本的媽媽匯款給予，媽媽也沒錢幫忙繳納罰鍰。

不過，女大生後來還是到新北分署繳錢，以現金、信用卡各繳納10萬元。女大生指出，他家全家都有日本國籍，就算被限制出境，還是可以拿日本護照搭機，但面臨裁罰，還是勇敢承擔，繳清罰鍰。

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