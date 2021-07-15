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後疫情時代掀「綠旅行」風潮！歐洲國家新玩法　療癒心靈幫大自然減壓

撰文｜Pnina Cheng

（圖／Pnina Cheng）

理想生活，可以在旅途中找到！「大自然是我們的另一個身體」越來越多人擁抱這個概念，永續與環保意識領先全球的幾個歐洲國家，是怎麼減碳節能，在大自然裡度過療癒時光的呢？簡約「綠旅行」正是疫後時代的最優選擇，來看看歐洲怎麼玩、怎麼住才能幫大自然減壓吧。

（圖／Pnina Cheng）

丹麥：北海烏托邦「綠旅行」前衛有創意

北歐的生活方式讓很多人嚮往，丹麥10幾年前就開始推行低碳旅遊；首都哥本哈根至今持續更新節電設備，廢料、風力和太陽能發電系統也不斷汰換到最佳狀態，連哥本哈根的學校都打造出「全世界最大的太陽能板」，每一刻都是最好的生活教育！

（圖／Pnina Cheng）

大家也許都看過綠色瓶罐的丹麥國酒Carlsberg，有超過170年歷史的磚紅釀酒廠如今已經改建成一個新的生活區The Carlsberg City。在領先全球的太陽能板屋簷下，不僅可以品酒，參觀北歐風設計商店、咖啡店、餐廳、體育場、藝文空間甚至學校、辦公室和住家；想在一天內完整體驗丹麥人的生活？到這裡好好感受吧！　

（圖／Pnina Cheng）

如果你在首都漫步，一定能感受到微微的海風。從大海中誕生的哥本哈根 Middelgrunden, Prøvestenen或Lynetten等港口，你可以找到湛藍海洋上的成排「白色森林」風力發電機，非常夢幻喔，這些發電機供應了丹麥20%以上的能源，是當地人的驕傲！　

美人魚守護的首都，還有更多玩法！我們推荐你去「全世界最高的攀岩牆」Copenhill，如果是冬天前來，還可以滑雪、享受冰雪酒吧，好好欣賞這座完全以再生能源發電的「零碳排」先進設施；城市的公共交通都改用了電或潔淨能源，低平的地勢和設計完善的單車道，也保證你有超優的騎乘體驗。

（圖／Pnina Cheng）

也可以去充滿丹麥風情的「港口環道」（Harbour Route, Havneringen）或無車的大橋Lille Langebro騎一段，大海、看遍老建築、丹麥設計，視野收穫一流。

（圖／Pnina Cheng）

暢遊歐洲「芬多精」都市

疫情期間，大家都希望環境能更安全潔淨，最近有顧問機構選出全球綠化最成功的城市top 10，歐洲就佔了7個！　

歐洲最「綠」的城市是哪裡？日子過得最舒服的維也納人，每天生活在全區有50%綠地的城市，他們目前擁有多達2000座公園、1300公里單車道、800多公頃城市農場、近400台綠能計程車和100多個共享單車站，如果你想體驗「未來」的生活方式，也許維也納會是個好解答。

（圖／Pnina Cheng）

來到西班牙第三大城：瓦倫西亞，也有看頭！「光之城」每年有超過200萬旅客造訪，世界文化遺產、7個世紀以前的地中海商業大城遺跡、大名鼎鼎「西班牙燉飯的故鄉」，怎麼玩都過癮；但面對這麼大量的遊客，再美的城市都會喘不過氣。　

因此市政府領先全球其他城市，發表了「旅遊碳足跡」統計計畫，想觀察旅客在城市裡，包括用水、可回收物、交通和住宿等指標，了解環保措施應該從哪裡著手做起。瓦倫西亞的行動包括電動公車、城市綠化、提高能源效率和加強回收；不過更有效的方式是鼓勵旅客一起努力！

如果你來到瓦倫西亞，想玩又不想造成城市負擔，可以怎麼做呢？

（圖／Pnina Cheng）

可以考慮捷運+步行－瓦倫西亞老城不大，大家可以在Colon站下車，參觀聖女廣場、市政府廣場周邊買紀念品，瓦倫西亞中央市場 (Mercado Central)超級讓人驚豔的奔放色彩裡，你可以找到新鮮水果、咖啡店和奶油飄香的麵包！接著到瓦倫西亞火車北站 València Nord這新藝術與文化遺產，好好欣賞精緻的建築風格，充滿西班牙傳統風味與故事的「鬥牛場」Plaça de bous就在旁邊。

你聽說過嗎？西班牙首都馬德里，將打造歐洲最大都會森林！馬德里除了皇家古蹟，還有大片綠地－整座城市綠化程度達到45%！「馬德里360º」城市計畫已經動工，目標是種下45萬棵樹木的都會森林”El Bosque Metropolitano”，無論是防疫前中後，訪客和動物都可以放心來「森活」！

12年後就會完全建好長達75公里的綠道，你能想像嗎？它們將為城市吸收17萬噸的二氧化碳，並為越來越熱的都會區降溫哦。

（圖／Pnina Cheng）

特色旅館 極省電、超減壓

冰也可以發電？天堂國度瑞士的東部山區，一座叫Arosa的小鎮值得大家記住，因為他們有用「冰」發電、製暖的設備！另外，Hotel Valsana是瑞士第一家用這項高科技供暖供電的飯店，是想嘗試低碳生活人們的好去處。　

義大利最大湖區則有整個義大利綠化最完全的飯店，例如Lefay Resort and Spa溫泉度假村，就以高科技運用大量植物搭建屋頂，做到100%無碳，可循環使用的電力、最低量的污染排放量，都有政府的「生態Spa證書」作保證喔！

（圖／Pnina Cheng）

想去北歐？世界首座「自主發電」極光旅館位於挪威北邊，Svart發揮北歐領先全球的生態旅遊與環保概念，打造出比一般旅館省85%電力又zero waste保護環境的「超高效節能」度假環境。未來感的設計將讓大家享受360度無死角的北歐天際，當極光奔騰，你將在溫暖的室內把絕景看好看滿！

旅館內部是北歐「舒適素色」，設計是由最懂得營造「溫暖愜意」、「幸福」hygge感的丹麥團隊創作，能夠被北極圈、驚人極光和最高級暖意裡過夜，100%是最療癒的假期。另外，1000平方公尺的極地spa、館內依照挪威傳統曬魚場的木質設計，住進來感覺又溫馨又驚喜。

北歐傳統的「冰火」三溫暖，也別忘了在充滿未來感的旅館，親自泡進歷史文化裡喔。

（圖／Pnina Cheng）

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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