最新登記數字出爐！664萬人搶疫苗「390萬人只願打莫德納」

▲疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨起展開第三輪疫苗意願登記，擴大讓18歲以上民眾全數可以上網登錄，到傍晚5點為止共有664萬人完成。下一輪仍提供AZ疫苗，統計只選AZ疫苗以及莫德納、AZ皆可者達273萬人，不過只願意打莫德納的人數仍最多，達到390萬，占總登記人數的58.81%。

指揮中心開放第三輪 「疫苗施打意願登記與預約系統」登記，到今日下午5時為止，全國意願登記完成總人數664萬4,714，其中只有登記AZ人數12萬8,450人，佔總登記人數1.93%；同時登記AZ和莫德納260萬8,692人，佔39.26%；至於登記只打莫德納人數390萬7,572人，佔總登記人數58.81%。

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雖然只願打莫德納人數占比略有下降，但仍超過半數；陳時中今日對此回應，「既有的疫苗有多少就鼓勵大家能打盡量打，若還要等就讓想打的人趕快打。」陳時中說，防疫是全民一體，有疫苗就要打，這是最重要的基本原則，但因為現在有不同訊息影響，所以造成大家想要有選擇，這也沒辦法，因此現在就把既有能拿到的量盡量讓想打的人先打到，不想要的只好等。

昨日政委唐鳳表示，依據目前AZ登記情況來看，第三輪勢必得依照長幼有序原則開放，而本次將於7/15下午5時收單結算，屆時才知該輪將開放年齡層，16日至18日陸續以簡訊通知。

至於第二輪符合預約資格的112萬4,326人，今日上午陸續以簡訊通知進行預約，已經有37%完成預約，達88萬0,645人，佔符合預約資格人數78.33%。