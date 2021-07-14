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午後防雷擊！西半部「今又有大雷雨」　南台灣3縣市一路下到20時

▲▼新北板橋傍晚開始閃電打雷不斷。（圖／記者呂佳賢攝）

▲昨日西半部發生大雷雨，各地都有雷擊強陣風。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

昨日午後雷雨又大又廣，中央氣象局多次發布豪、大雨特報與大雷雨即時訊息，苗栗一名男子疑似在慢跑時不幸遭到雷擊身亡。氣象局表示，今日西半部午後仍有較大雨勢，且南高屏可能一路下到晚上8點，期間西半部均有可能發生雷擊強陣風，外出需多加留意。

氣象局預報員劉沛滕表示，昨日各地午後雷雨明顯，包括新北、桃園以南等地都有明顯雨勢，期間也有多次發布豪、大雨特報與大雷雨即時訊息，不過昨日西半部打雷、降雨情形廣，而苗栗雨勢相對較小。

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劉沛滕指出，今日各地也會有範圍較廣的午後雷雨，台南、高雄、屏東降雨時間長，可能一路下到晚上8點，西半部其他地區雖然降雨沒有南台灣全面，但平地、山區都會有雨，也都可能出現閃電、打雷、強陣風等劇烈天氣，氣象局會隨時發布大雷雨訊息，提供民眾參考。

▲▼午後打雷下大雨,閃電 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲今日西半部仍有午後雷雨。（圖／記者謝盛帆攝）

氣象局技正羅雅尹表示，今日各地氣溫偏高，約32到35度，台北市、宜蘭內陸、花蓮縱谷、台東縱谷、屏東近山區等地都有36度以上高溫。而午後雷雨則會發生在各地山區、鄰近山區平地，中南部降雨機率高，且降雨時間可能到傍晚或入夜，也會出現雷擊強陣風等。

今日起太平洋高壓勢力減弱，南海到台灣東半部海面為低壓帶，不排除會有熱帶系統發展，也可能有颱風生成，不過熱帶系統強度、位置、路徑等不確定性都很高，還需繼續觀察。

▲今日各地山區都有午後雷雨。（圖／氣象局）

▲今日各地山區都有午後雷雨。（圖／氣象局）

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