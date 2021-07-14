剛畢業「為了30K北漂」天龍國租屋！網認真勸別去：這薪水根本不值

▲3萬在台北還要租屋的話很辛苦。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

人口喜歡往都市集中，不少中南部畢業生為了爭取更好的薪水待遇，選擇北漂當上班族，但薪水要多少以上才值得離鄉背井呢？一名女子今年剛畢業，收到台北一家公司的面試通知，「薪水28-32K，不需加班、主管給人感覺很好，但我需要在北部租屋」，想問其他人這樣值得嗎？

原PO在Dcard表示，這家公司規模不小，她應徵的是行政職缺，由於不用加班，主管給人的第一印象也好相處，重點是薪水比她居住地的企業開得高，落在2.8萬至3.2萬，不過她如果北漂工作，就得自己在台北市租屋，「從來沒在外住，說實在有點害怕」，目前正猶豫該不該北上面試？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲房租就會花掉3分之1薪水。（圖／翻攝自Dcard）



根據yes123求職網調查顯示，今年社會新鮮人的起薪創新高，平均2萬9784元，比去年多了2.1%漲幅。因此，大部分剛畢業都能領到28至32K，這待遇在台北市並不算出色，可以說是基本，且台北市消費水準較高，光房租就有可能花掉近一半收入。

網友苦勸，「認真回...我覺得28-32k行政真的不用跑來台北...房租+水電=8500～9000，吃如果省一點大概也要6000，交通1280，光這些薪水就少一半」、「這薪水跟工作內容不值得來台北」、「雖然那薪水對畢業生來說很正常，但對台北來說真的活不下去」、「會過的跟大便一樣，至少要有四萬才能有基本生活品質。」