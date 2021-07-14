不定時炸彈！啃老男打完母親再縱火　里幹事路過看到濃煙大喊

記者翁伊森／嘉義報導

每個人都怕自己居住環境有著頭痛人物，而嘉義市宣信街111巷14日下午14時許發生火警，就燒出當地兩百多位民眾的憤怒。居住當地的彭姓男子先是毆打母親，隨即點燃自家住宅，由於房屋建材為木造平房，濃煙瞬間竄出，恰巧被當地的里幹事發現，隨即通報里長及警消，市議員陳家平也趕到現場慰問附近居民及警義消。

▲嘉義市宣信街火警，警消拉水線撲滅火勢 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市芳安里里幹事吳沛潔(圖右)主動發現住宅火警 。（圖／讀者提供）

▲嘉義市宣信街火警，警消到場時，當地里長陳文彬(圖左3)正在踹門 試圖救人。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市芳安里里幹事吳沛潔(圖左2)主動發現住宅火警宣信街火警，陳家平市議員及當地里長陳文彬(圖右1)隨即趕到現場。（圖／記者翁伊森攝）

火災發生當下，嘉義市芳安里的里幹事吳沛潔恰巧騎車要到巷子口檢查反射鏡，卻意外發現彭姓男子家中冒出濃煙，她發現火勢後隨即大叫「火災、火災」，並通報當地里長陳文彬及警消，陳姓里長聞訊後隨即趕到案場踹門，想知道裡面是否有人受困。

據了解，跟媽媽居住當地的77年次彭姓男子，居住當地已有十幾年，前科累累加上精神不穩定，不時對鄰居咆哮並以石頭等異物攻擊他人住宅、玻璃，是當地的不定時炸彈，讓當地人心惶惶，彭男母親稍早卻因彭男毆打而送進醫院，不到一個小時彭男家中隨即傳出濃煙及火勢，警方到場時彭男也逃離家中，當地民眾不禁懷疑彭男就是縱火者。

▲涉嫌縱火彭姓犯嫌。（圖／讀者提供）

當地張姓民眾表示，「他就不去工作每天吃老媽喝老媽他老媽太寵兒子了，這幾個禮拜都拿石頭砸人家的玻璃跟車子，每天都會做一件案件，越關越壞、每天到晚一直吵吵到我們沒辦法睡覺，日前才被關出來。」

當地警方表示，已鎖定特定犯嫌，會申請拘票拘提到案，因偵查不公開，不便說明。

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