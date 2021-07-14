快訊／北市+10「萬華區最多、士林信義緊追」　12區確診分布曝

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布國內17例本土病例，分布以台北市10例最多，其次為桃園市3例；另新增6人病逝。台北市長柯文哲下午記者會上進一步透露今日公布的10例確診分布，其中萬華區4例、士林區2例、信義區2例，中正區及內湖區則各為1例。

柯文哲說，第26周會有161個是因為有再大規模篩檢抓住黑數。他也強調，這禮拜是很重要的觀察期。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市7月11日至今共7人確診總計8人染疫，分布為松山區0例；信義區2例；大安區0例；中山區3例；中正區0例；大同區0例；萬華區1例；文山區0例；南港區0例；內湖區0例；士林區1例；北投區1例。

而7月4日至7月10日無新增確診，總計75例，但確診數分布有改變。最新為數據為松山區4例；信義區11例；大安區7例；中山區4例；中正區0例；大同區2例；萬華區36例；文山區4例；南港區1例；內湖區2例；士林區4例；北投區0例；。

確診數有更改的還包括6月27日至7月3日，由166人確診降為161人；6月20日至6月26日，由167人確診，增為172人確診；以及6月6日至6月12日，由366人確診，增為367人確診。

由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

▼北市疫情0714。（圖／北市府提供，下同）

▼0714台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）