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央視罕見直播05式兩棲甲車海訓　時速25公里任踹門奪島先鋒

▲大陸央視罕見直播解放軍05式兩棲甲車海上演訓。（圖／翻攝政知見官方微信號）

▲解放軍05式兩棲甲車海上演訓。（圖／翻攝政知見官方微信號）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》軍事頻道近日罕見直播演練畫面。畫面顯示，隸屬於東部戰區對台第一線的解放軍陸軍第73集團軍兩棲裝甲部隊在某海域，使用大陸國產05式兩棲裝甲車進行海上戰術、射擊等訓練。據悉，05式兩棲突擊車水下行進時速達25公里，是解放軍搶灘登島作戰任務先鋒，被賦予「踹門」角色定位。

▲大陸央視罕見直播解放軍05式兩棲甲車海上演訓。（圖／翻攝政知見官方微信號）

▲大陸央視罕見直播解放軍05式兩棲甲車海上演訓。（圖／翻攝政知見官方微信號）

《政知見》評論指出，軍事專家宋忠平表示，05式兩棲裝甲車族採用一樣的履帶式底盤，車輛上搭載的主要裝備並不一樣，「05式裝甲車族包括裝備105毫米（公釐）線膛炮的05式兩棲突擊車、裝備30毫米（公釐）機關炮和反坦克導彈的05式兩棲步戰車，以及兩棲指揮車、搶修車等。」

▲大陸央視罕見直播解放軍05式兩棲甲車海上演訓。（圖／翻攝政知見官方微信號）

▲解放軍05式兩棲甲車水下時速達25公里。（圖／翻攝政知見官方微信號）

宋忠平表示，其他國家的兩棲裝甲車的水中時速大都不超過10公里，「兩棲登陸裝備的薄弱點正是在水中行進的過程，提高速度將有效提升戰場生存率，提高登陸效率，對兩棲戰車而言，海上航速每提高一公里，被敵岸上火力命中的概率就會下降百分之五左右。」

宋忠平提到，05式兩棲裝甲車配備的主戰裝備火力強大，其中，05式兩棲突擊車裝備了105公釐線膛炮，按口徑區分，已達到坦克車的標準，「從這個角度上講，我們將05式兩棲突擊車看成兩棲坦克也沒問題，此外，我軍還解決了主炮射擊的高後坐力問題，保證了其在水中射擊的精度。」

▲大陸央視罕見直播解放軍05式兩棲甲車海上演訓。（圖／翻攝政知見官方微信號）

▲解放軍05式兩棲突擊車配備105公釐線膛炮。（圖／翻攝政知見官方微信號）

宋忠平強調，除主炮外，步戰車、指揮車、搶修車都根據不同任務類型裝備有各類專業設備，「這種統一標準、模塊化的設計理念，不但代表著05式裝甲車族生產、列裝的成熟度，也體現了兩棲登陸作戰的體系作戰理念，甚至比某一款單獨的先進裝備更加重要。」

部署在東南沿海的解放軍「前線部隊」換裝後，未來將憑藉05式兩棲甲車遂行「踹門奪島」任務，對此，宋忠平也提到，登陸作戰不會只依靠海上登陸這一條路徑，一定是多維度的立體登陸作戰，「機降登陸和海上登陸相比，後者可以實現兵力、裝備的更大規模投送。但過程中同樣需要空中力量甚至火箭軍的配合，多軍兵種聯合的體系作戰才是制勝關鍵。」

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