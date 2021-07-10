張競／從潛艦施工照片　談進度與工安紀律

▲軍事專家張競從大陸釋出的潛艦施工照片，談進度與工安紀律。（圖／轉載自張競臉書，下同）

文／張競

最近因為披露中國大陸新型潛艦，靠泊上海繼續施工，並且不無可能在近期進行海上航行測試之訊息後，陸續在網路中出現多張照片，亦有外籍專家提出各項分析研判，但我沒有那種看到潛艦外皮，就看穿肚內虛實本事；畢竟吹牛不打草稿，還是會感到心虛。

不過從這些照片中，我們還是可以看到許多蛛絲馬跡，認真推敲一下，還是可以看出許多端倪，在這請容我試圖扮演神探「張查理」，為各位網路上的朋友，來分享點小分析。

首先我們會注意到這艘潛艦總計有三個艙口蓋開啟，在不同照片中，都可以看到每個艙口蓋都有穿著造船廠施工人員，不論是在進出、聚集檢視或是在與穿著迷彩軍服人員討論，很顯然我們可以歸納出，該艦必須施工部位分佈全艦，所以應當還有不少工程還要處理，所以海上測試期程，可能還需相當時日。

其次，根據繫泊纜繩外部很細心地再包上蒙皮，看來是在短期內不會移泊航行，可能性確實存在。不過就算是要臨時移泊，去除這些紅色與橘色蒙皮應該也不麻煩，其中原因會在後續段落說明。

再者從碼頭牽到甲板面上各種纜線觀察，應當是從該艦帆罩後方中段艙口蓋，有接上岸電電纜，但是無法分辨出是否同時分別銜接交流與直流電纜，還是只銜接單一電纜，銜接艦內電機艙配電板再整流配電。

此外就是舷梯邊看來懸綁著電焊纜線與末端電焊接頭，在左舷中段大碰墊繫留繩邊，懸掛著疑似電焊接地纜線在艦體旁邊，這些都值得再進一步辨識確認。

中段左舷架設欄杆是符合施工安全基本條件，可是在另外照片，卻看到施工人員聚集在艦艉艙口蓋周邊，身旁不但未曾架設安全欄杆，施工人員在甲板傾斜面，離艦艉垂直舵板以及周邊水面不到幾公尺處，看來也未繫安全索，工業安全紀律看來還有改進空間。

該艦右舷從中段到後段外部結構開始沈降處，在甲板面上架設高約一至二吋之圓管，看來是用來作為搭設管線與甲板面避免直接磨擦所需之隔阻，因此可以推估該艦外殼塗料，或是貼附之隔音磚，顯然需要加以保護。再思考前述繫泊纜繩加上蒙皮，其考量目的就更加明朗。

此外就甲板面上出現身穿迷彩服之解放軍海軍人員，不妨思索判斷其為由裝備主管部門，也就是屬性上算是機關，所派遣之監造人員，抑或是未來要派任該艦服務，算是部隊性質之接艦官兵。從解放軍海軍人員參與作業者之身份，再加上其活動樣態，對於該艦何時能夠進行海測，其實是重要參考指標。

不知網路上朋友是否注意到？在潛艦上施工人員所著服裝，其實會與該艦前方另艘水面艦上施工人員，所穿著制服顏色不太一樣，看來潛艦施工人員與相同船廠其他施工人員還是有些差別。

不過整體說來，從會有施工人員居然在現場未配戴頭盔，甚至頭盔繫帶亦未確實綁上，更別說繫綁腿與工業安全鞋，看起來工業安全紀律確實值得改進。

而且再從艦艉幾條繫纜所通過纜孔處，旁邊隨意置放著導纜纜孔翻轉前，所要移開之覆蓋孔蓋，儘管這些孔蓋會有其份量，但不無可能被人經過不小心踢到海中，這些活動式艙孔蓋，其實都該有收納空間與部位，任其置放於甲板，總是不太理想。

最後就要談到有張照片居然顯示出，艦艉有個艙口蓋距離水線只有幾尺，門戶洞開但旁邊卻是無人，這就真是表示缺乏防險觀念，難道不怕旁邊有艦船經過，掀起浪濤然後讓艦體內部進水，這實在不可思議。

柴電潛艦基本上靠泊後都會接用岸電，有時還會接用高壓空氣、淡水管、電話線、資訊網路線，以及在加油時還會接上加油管。所有這些管線都要從艙口蓋進出，這時潛艦艙口蓋都無法蓋上，有些海軍比較注重安全，還會專門配合這些管線製作艙蓋，雖然無法完全水密，但總是可以防止意外進水產生意外。

不要以為這是杞人憂天危言聳聽，1971年7月1日英國潛艦HMS Artemis就是在港內加油時，從後段艦艉艙口蓋進水沉沒在港中，最後打撈出水還是必須報廢除役；下面就是整個事故經過報導：

https://www.bbc.co.uk/radio4/history/making_history/makhist10_prog12b.shtml

所以會讓如此接近水際線之艙口蓋保持開啟，甲板面又空無一人，顯然是存在著工業安全與艦艇基本安全理念上盲點。

不過話說回來，咱們張嘴說人都容易，可是我們看看自己，我們也沒有高明到那邊去。光是這個疫苗問題，咱們到現在到處求人，其實更是難堪啊！