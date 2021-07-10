解放軍10年前在「台灣海峽」測試水下無人載具　機密文件解密曝光

▲大陸10年前在台灣海峽測試水下無人載具。（圖／哈爾濱工程大學）



記者林彥臣／綜合報導

香港英文媒體「南華早報」（South China Morning Post）報導指出，大陸的一個由解放軍資助的研究小組，大約在10年前進行一項無人水下載具（UUV）的研究，測試地點似乎位在台灣海峽，相關的機密資料，上周才部份解密。

報導指出，研究小組公布的資訊包括，UUV無人操縱即可辨識、追蹤和攻擊敵方潛艦，目前還不清楚為何選在此時解密測試的相關細節，不過台海緊張情勢近日攀升至數十年來最高點。美國和日本等國皆已表示，視台灣為中國領土一部分的北京當局若試圖以武力奪下台灣，不排除軍事干預。

根據哈爾濱工程大學教授梁國龍和同僚指出，這些UUV目前多半採單機作業，不過經技術升級後就能編隊巡航。

這艘UUV改造的機種可部署於海床，戰爭爆發時啟動，雖然研究人員並未說明執行測試的確切位置，不過根據報告中地圖的部份座標來看，解放軍是在福建省東部海域、接近台海或是在台海範圍內投放水下無人載具。

這艘UUV被輸入指令，要在海面下10公尺處依照預定路線巡航。

研究人員在另個測試地點部署能複製潛艦所發出噪音的模擬潛艦，這艘水下無人載具的聲納從遠距偵測到訊號，立即切換至作戰模式。

▲解放軍無人潛艇曾在台海實測。圖為2019年4月23日解放軍海軍成立70周年海上閱兵。（圖／達志影像／美聯社）



梁國龍和同僚在報告中指出，這項2010年執行的測試，是大陸首度嘗試「在完全無人的開放環境中模擬潛艦的追蹤和下潛功能」。

無人潛艦可能會出錯，它們與人類指揮官之間的通訊，也有可能遭敵人阻斷；是否應放任機器人殺手（robotic killer）去獵殺人類，至今仍是一項道德問題。

不過美國軍方已要求波音公司（Boeing）打造4艘超大型「殺人鯨」（Orca）水下無人載具，俄羅斯近日也部署一艘能發射核動力無人機的新型潛艦，威力足以消滅城市。

根據梁國龍的說法，以色列、新加坡和其他國家也已在海中測試或部署類似的水下無人載具。

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